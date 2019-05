FIORELLO SHOW AL FORO: "E’ PIU’ FACILE CHE ICARDI RESTI ALL'INTER O CHE IO TORNO IN RAI? CHE ICARDI RESTI ALL’INTER…” – LO SHOWMAN A “TENNIS & FRIENDS”: “HO VISTO DJOKOVIC FINO ALL’UNA STANOTTE. VINCERA’ IL TORNEO". ECCO PERCHE’ – LA BATTUTA A LEA PERICOLI: “CI PUO’ ESSERE LA PIOGGIA O IL TIFONE MA LEI HA SEMPRE LA STESSA PETTINATURA. MA COME FA?”

Francesco Persili per Dagospia

Fiorello, è più facile che Icardi resti all’Inter o che lei torni in Rai? “Che Icardi resti all’Inter..” Lo showman parla con Dagospia dopo aver dato spettacolo durante “Tennis &Friends”. Palle corte, smorzate, battute all’incrocio delle righe: “Ci può essere la pioggia, il tifone ma Lea Pericoli ha sempre la stessa pettinatura. Ma come fa?”. “Nonostante il brutto tempo siete venuti, io sono qua al Foro dalle 8 e mezzo di mattina. Non c'era nessuno…”. Fiorello racconta di aver visto la partita di Djokovic fino all’una stanotte e allarga il sorriso. “Nole conquisterà il torneo. E lo vincerà perché ha quella testa lì. Non molla nessun punto, quando c’è lui in campo le partite non sono mai finite…”. Poi si concede per qualche selfie volante e scappa in moto: "Devo andare al saggio di mia figlia..."

