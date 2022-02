22 feb 2022 11:33

FIRST REACTION: SCHICK! – MA QUALE MESSI, CRISTIANO RONALDO E HAALAND, L’ATTACCANTE CECO È IN PIENA CORSA PER VINCERE LA SCARPA D’ORO, CON 20 GOL IN CAMPIONATO (TERZO IN CLASSIFICA DIETRO A LEWANDOWSKI E OMOIJUANFO DELLA STELLA ROSSA) – ARRIVATO A ROMA CON MILLE ASPETTATIVE, NON HA RETTO IL PESO DI ESSERE L’ACQUISTO PIÙ ONEROSO DELLA STORIA DEI GIALLOROSSI E SE N’È ANDATO DA “BROCCO” – DOPO UN EUROPEO DA PROTAGONISTA, SCHICK SEMBRA RINATO AL BAYER LEVERKUSEN…