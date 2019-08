IL FISCHIETTO È FEMMINA – PER LA PRIMA VOLTA UN ARBITRO DONNA DIRIGERÀ LA FINALE DI UNA COMPETIZIONE EUROPEA: STEPHANIE FRAPPART HA 35 ANNI E SARÀ IL DIRETTORE DI GARA DELLA SUPERCOPPA EUROPEA – DOPO 5 ANNI NELLA SERIE B FRANCESE, FRAPPART È STATA LA PRIMA A DIRIGERE UN INCONTRO DI LIGUE 1 E HA ARBITRATO LA FINALE DEI MONDIALI DONNE. MA DAVVERO È COSÌ BRAVA O L’HANNO NOMINATA SOLO PER IL SUO SESSO? – VIDEO

Francesco Manassero per “la Stampa”

stephanie frappart 11

Un altro muro è caduto: un arbitro donna dirigerà la prima finale maschile di una competizione europea. Lei si chiama Stephanie Frappart, ha 35 anni ed è francese. Roberto Rosetti, il presidente della commissione arbitri della Uefa, le ha consegnato le chiavi per guidare una monoposto ad alta velocità, la finale secca della Supercoppa Europea, primo trofeo stagionale in programma il prossimo 14 agosto. Basterebbe questo per accendere su di lei accecanti riflettori in una sfida catalogata a vero e proprio test per il futuro.

stephanie frappart 3

Se poi nel frullatore si aggiunge anche che i due contendenti sono il Liverpool trionfatore in Champions League e il Chelsea vittorioso in Europa League, e che il teatro della sfida sarà il Besiktas Park di Istanbul, città simbolo della (sempre più) tradizionalista e musulmana Turchia di Erdogan, ecco che il piatto profuma davvero di qualcosa di storico, epocale. Anche per il messaggio universale che può portare, che supera i confini del calcio.

stephanie frappart 2

La svolta di Rosetti

La novità, però, è esclusivamente meritocratica nei confronti di un arbitro considerata da sempre una predestinata, visto che in Francia è stata la prima a dirigere un incontro di Ligue 1, la Serie A d' Oltralpe, nell' aprile scorso (la sfida tra Amiens e Strasburgo) dopo aver fatto una gavetta di cinque anni in Ligue 2 e aver strappato, due mesi fa, la promozione nel gruppo dei migliori fischietti per la prossima stagione. «Frappart se lo merita - la benedizione di Rosetti -, ha dimostrato nel corso degli anni di essere uno dei migliori arbitri femminili in circolazione e di reggere bene i teatri più importanti, come la finale dei Mondiali donne».

stephanie frappart 10

Social divisi

Una svolta avallata con grande entusiasmo anche dalla Uefa, che tramite il presidente Aleksander eferin ha parlato di «potenzialità infinite del calcio femminile». Ma che sui social ha diviso i tifosi e suscitato qualche critica. Invece non ha dubbi il mondo degli arbitri italiani. «È una notizia meravigliosa, segno che qualcosa sta cambiando - le parole di Nicola Rizzoli, l' attuale designatore arbitrale della Serie A -, non credo se l' aspettasse ma ha fatto i test assieme agli uomini».

La voce di Casarin

stephanie frappart 12

Nessun dubbio nemmeno per Paolo Casarin, 79 anni, uno dei fischietti storici del campionato italiano e poi per 7 anni designatore: con lui sbocciarono tanti profili tra cui Cesari, Collina e Nicchi. «Ai miei tempi era inimmaginabile, ma non sono sorpreso fino in fondo e sono contento della scelta - così Casarin -. Rischi? Nessuno, al massimo i problemi nascono in partite più piccole e anche atleticamente non ci saranno problemi. Le donne sono rigorose, puntigliose anche più degli uomini. Ma l' Italia è ancora indietro, è un paese lento, passerà ancora qualche anno prima di vedere fischietti femminili in Serie A. In Usa e nel Nord Europa il movimento è molto più avanti.

stephanie frappart 8 stephanie frappart 9 stephanie frappart 15 stephanie frappart 7 stephanie frappart 6 stephanie frappart 14 stephanie frappart 4 stephanie frappart 5 stephanie frappart 13 stephanie frappart 1