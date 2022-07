27 lug 2022 16:14

FISCO INFERNO PER NEYMAR - L'ATTACCANTE BRASILIANO RISCHIA DUE ANNI DI CARCERE PER FRODE - A RIPORTARLO È IL GIORNALE SPAGNOLO "EL PAIS", CHE PARLA DI UN'INDAGINE DEL FISCO PER IL PASSAGGIO DELL'ATTACCANTE DAL SANTOS AL BARCELLONA NEL 2013 - LE AUTORITÀ SPAGNOLE AVREBBERO CHIESTO AL GIOCATORE UN RISARCIMENTO DI 10 MILIONI DI EURO, A CUI SI AGGIUNGE LA RICHIESTA DELLA SOCIETÀ BRASILIANA DIS, CHE ALL'EPOCA POSSEDEVA IL 40% DEI DIRITTI DEL GIOCATORE...