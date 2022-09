FISCO INFERNO PER SHAKIRA - NON SOLO LA GUERRA DELLE CORNA CON PIQUE', LA POPSTAR RISCHIA 8 ANNI DI CARCERE E UNA MULTA DI CIRCA 23,8 MILIONI DI EURO PER AVER EVASO IL FISCO SPAGNOLO PER CIRCA 14,5 MILIONI TRA IL 2012 E IL 2014 - UN ANNO DA DIMENTICARE PER LA COLOMBIANA, DOPO LA SEPARAZIONE E LA FUGA A MIAMI INSIEME AI FIGLI…

shakira

Salvatore Riggio per www.corriere.it

Shakira adesso è nei guai. Una giudice spagnola l’ha rinviata a giudizio perché accusata di frode ai danni del fisco iberico. Secondo l'agenzia di stampa Efe ed altri media spagnoli, la Procura chiede una pena complessiva di otto anni e due mesi nei confronti della cantante colombiana, oltre a una multa di circa 23,8 milioni di euro. Shakira è accusata di aver evaso il fisco per un importo di 14,5 milioni tra il 2012 e il 2014, i primi anni in cui la sua residenza era stata stabilita a Barcellona, dove la cantante viveva con il suo ex compagno, il calciatore del Barça, Gerard Piqué.

shakira copia

Non c’è mai pace, quindi, per la pop star che il 4 giugno ha annunciato la separazione dal blaugrana, dopo aver scoperto la tresca del compagno con una 22enne (lo ha fatto pedinare da un investigatore privato). Da quel momento Shakira ha deciso tornare negli Stati Uniti, a Miami, con i figli Milan e Sasha. Scelta non condivisa da Piqué. Il difensore giocava sul fatto che i due figli fossero cresciuti in Catalogna e fossero molto legati ai nonni paterni. E separarli dalla loro quotidianità sarebbe stato un trauma.

shakira

Allora Shakira ha calato il carico da 11: avrebbe proposto all’ex compagno di coprire tutte le spese per il mantenimento di Sasha e Milan. La cantante, inoltre, sarebbe disposta a pagare il 20% di un debito di Piqué, che ammonterebbe a 2,5 milioni di euro, e almeno cinque viaggi in prima classe da Barcellona a Miami al difensore — che nel frattempo frequenta pubblicamente la studentessa Clara Chia —, per consentire al giocatore di andare a fare visita ai bambini. Certo, non è ancora dato sapere se si tratti di un accordo definitivo o meno.

ARTICOLI CORRELATI

shakira e pique con i figli 1 shakira con i figli 1 shakira con i figli 2 shakira e pique con i figli 2 shakira 3