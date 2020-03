MA ALLA FINE, LA CORSA AL PARCO O LA PASSEGGIATA SOTTO CASA SI PUÒ FARE? SÌ, IL GOVERNO HA CHIARITO IL PUNTO IN MODO PIÙ ''PERMISSIVO'' RISPETTO A QUANTO SI PENSASSE: D'ALTRONDE A CODOGNO LA GENTE ANDAVA IN BICI E PASSEGGIAVA PER IL PAESE DESERTO E DOPO 2 SETTIMANE NON AVEVANO PIÙ NUOVI CASI. MA SI GIRA DA SOLI E A UN METRO DA CHIUNQUE ALTRO. NO INCONTRI TRA BAMBINI - TUTTE, MA PROPRIO TUTTE LE REGOLE, DALLE SECONDE CASE AI TRAGITTI A PIEDI, ALLE VISITE AI FAMILIARI IN DIFFICOLTÀ