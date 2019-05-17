FLASH - E' DIVORZIO TRA LA JUVENTUS E MASSIMILIANO ALLEGRI. DOPO CINQUE ANNI, ALTRETTANTI SCUDETTI E UNDICI TROFEI IN TOTALE, L'ALLENATORE NON SIEDERÀ SULLA PANCHINA DELLA JUVENTUS NELLA PROSSIMA STAGIONE. LO RENDE NOTO IL CLUB BIANCONERO

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ALLEGRI AGNELLI ALLEGRI AGNELLI

(ANSA) - E' divorzio tra la Juventus e Massimiliano Allegri. Dopo cinque anni, altrettanti scudetti e undici trofei in totale, l'allenatore non siederà sulla panchina della Juventus nella prossima stagione. Lo rende noto il club bianconero.

 

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