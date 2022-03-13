FLASH! BOMBER CERQUETI, DI GIUSTEZZA – “COME I DIAMANTI, E INFINITAMENTE PIÙ PREZIOSA: UNA TROMBAMICA É PER SEMPRE”. A GIANNI CERQUETI, VOCE DELLO SPORT IN RAI IN PENSIONE, È PARTITO L'ORMONE – PANDEMONIO SU TWITTER: "NON E’ CHE OGNI VOLTA CHE SCOPI CE LO DEVI FAR SAPERE – ATTENTO CHE FINISCI PEGGIO DI VARRIALE"

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E GIULIETTA RESTA SEMPRE ‘NA ZOCCOLA - LA VERGOGNA DEGLI ULTRÀ VERONESI: ESPONGONO FUORI DAL BENTEGODI UNO STRISCIONE CON LE COORDINATE CHE INCITA A BOMBARDARE NAPOLI - LO SCRITTORE PARTENOPEO MAURIZIO DE GIOVANNI: "A CHE PUNTO PUÒ ARRIVARE L'IMBECILLITÀ (SUB) UMANA. LA CURVA VERONESE E’ SEMPRE AMMIREVOLMENTE PRONTA A COGLIERE ELEMENTI DI STRETTA ATTUALITÀ PER RINNOVARE LA PROPRIA PROFONDA IDIOZIA RAZZISTA" - IL MITOLOGICO STRISCIONE DEI TIFOSI DEL NAPOLI SU GIULIETTA (FOTO)

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