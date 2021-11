FLASH! CHE SFIGA! LA PEGGIORE DELLE IPOTESI SI E' REALIZZATA: TRA L'ITALIA E IL QATAR C'E' RONALDO - SORTEGGIONE PLAYOFF MONDIALI: GLI AZZURRI BECCANO LA MACEDONIA. IN CASO DI VITTORIA AFFRONTERANNO LA VINCENTE DI PORTOGALLO-TURCHIA (IN TRASFERTA) - MANCINI: "E' MOLTO DIFFICILE PER NOI" - TUTTI GLI ACCOPPIAMENTI

PLAYOFF MONDIALI

ROBERTO MANCINI A DUBAI

SCOZIA-UCRAINA

vs la vincente di

GALLES-AUSTRIA

RUSSIA-POLONIA

vs la vincente di

SVEZIA-REPUBBLICA CECA

ITALIA-MACEDONIA

vs la vincente di

PORTOGALLO-TURCHIA

Da ansa.it

L'Italia affrontera' nella semifinale dei play off di qualificazione ai Mondiali Qatar 2022. Lo ha stabilito il sorteggio Fifa a Zurigo. L'altra semifinale del raggruppamento azzurro sara' tra Portogallo e Turchia L'Italia è stata sorteggiata nel girone del Portogallo, nei play off di qualificazione ai Mondiali Qatar 2022.

Lo ha stabilito il sorteggio a ZurigIl sorteggio Fifa ha definito, in prima battuta, la suddivisione delle sei teste di serie nelle semifinali dei tre gironi: l'Italia e' la prima semifinalista del terzo gruppo, col Portogallo nell'altra parte del tabellone. Nel primo gruppo le prime semifinaliste sono Scozia e Galles, nel secondo Russia e Svezia Questo il sorteggio: Gruppo A: Scozia-Ucraina, Galles-Austria Gruppo B. Russia-Polonia, Svezia-Repubblica Ceca Gruppo C: Italia-Nord Macedonia; Portogallo-Turchia

COME FUNZIONA

Da gazzetta.it

LE FASCE DEL SORTEGGIO

Prima fascia: Italia, Galles, Portogallo, Russia, Scozia, Svezia

Seconda fascia: Austria, Macedonia del Nord, Repubblica Ceca, Polonia, Turchia, Ucraina

LE DATE DEGLI SPAREGGI

Le semifinali si disputeranno giovedì 24 marzo 2022. Le squadre qualificate si sfideranno nelle finali, martedì 29 marzo 2022

16:50 - 26 nov

COSA AUGURARSI Una semifinale contro i macedoni sarebbe l’ideale. In seconda battuta, cechi, ucraini e austriaci sembrano preferibili alla Polonia di Lewandowski e alla Turchia che ha lottato alla pari con Olanda e Norvegia. Superata la semifinale, ci sarebbe l’ostacolo finale tra noi e il Qatar. Mancini non si augura il Portogallo. Da evitare anche la Svezia: per Ibra, ma non solo...

IL MECCANISMO

Le 12 nazionali saranno divise al sorteggio in tre “final four” da 4 squadre, con semifinali (a casa delle teste di serie) e finali (in sede da sorteggiare sempre oggi). In prima fascia, oltre all’Italia, ci sono Portogallo, Svezia, Galles, Russia e Scozia. Nella seconda, in teorico ordine di difficolta decrescente, Polonia, Turchia, Austria, Ucraina, Rep. Ceca e Nord Macedonia. Cosa augurarsi?

