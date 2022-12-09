CROAZIA BRASILE CROAZIA BRASILE CROAZIA BRASILE
FLASH - CROAZIA-BRASILE: 0-0, SI VA AI SUPPLEMENTARI! - DURANTE I NOVANTA MINUTI POCHI SQUILLI E MOLTI SBADIGLI E QUALCHE GRANDE PARATA DEL PORTIERE CROATO LIVAKOVIC - SEBINO NELA IN DIRETTA RAI: "SEMBRA FACILE BATTERE LA CROAZIA MA NON E' COSI'"-
IN IRAN LA REPRESSIONE CONTINUA, A TUTTA FORCA! – UN RAGAZZO DI 23 ANNI, MOHSEN SHEKARI, È IL PRIMO GIUSTIZIATO DAL REGIME PER AVER PARTECIPATO ALLE PROTESTE PER ROVESCIARE IL REGIME DI ALI KHAMENEI – MA ATTENZIONE: PER IL GOVERNO IRANIANO LA PRIMA ESECUZIONE È UNA SCOMMESSA, INASPRENDO ANCORA DI PIÙ LO SCONTRO I RIVOLTOSI POTREBBERO ESSERE ANCORA PIÙ INCAZZATI E RADICALIZZARE, ANCORA DI PIÙ, LO SCONTRO – LE RIVELAZIONI DEI MEDICI IRANIANI: LA POLIZIA SPARA AI GENITALI DELLE DONNE…
ATTENZIONE: LE NORME DEL SUPERBONUS POTREBBERO CAMBIARE PER L’ENNESIMA VOLTA – IL GOVERNO STA LAVORANDO A UNA PROROGA AL 31 DICEMBRE DELLA FINESTRA PER PRESENTARE LA CILAS PER OTTENERE IL 110% ANCHE NEL 2023 E A UN RITOCCO DEL MECCANISMO DI CESSIONE DEI CREDITI – LA GUARDIA DI FINANZA HA PRESENTATO UN DOSSIER ALLA COMMISSIONE BILANCIO DEL SENATO PER PRESENTARE TUTTE LE TRUFFE PENSATE E MESSE IN ATTO DALL'INIZIO DEL PROVVEDIMENTO...
"OLIVIER PUÒ FARE COME IBRA E GIOCARE FINO A 40 ANNI. IL CALCIO E' LA SUA DROGA" - JENNIFER GIROUD, LA MOGLIE DELL'ATTACCANTE FRANCESE DEL MILAN, PARLA DEL RECORD DI MARCATURE CON LA NAZIONALE FRANCESE DEL MARITO: "IL PERCORSO DI OLIVIER MERITA RISPETTO PERCHÉ SI È GUADAGNATO TUTTO CON CORAGGIO E FORZA MENTALE, SENZA MAI ABBANDONARE" - POI RIVELA UN DETTAGLIO "INTIMO": "MI IMPRESSIONA IL SUO…"
CAFONALISSIMO PALLONARO – ALLA CASA DEL JAZZ, PER IL PREMIO GIUSEPPE COLALUCCI, IMPEPATA DI DIRIGENTI, SPORTIVI, EX ATLETI, POLITICI E ARTISTI – PREMIATI CLAUDIO LOTITO (CHE CIANCIA DI MERCATO E DI MILINKOVIC-SAVIC), L'INOSSIDABILE GIANNI PETRUCCI, IL TRIS DI BOMBER CARNEVALE-GIORDANO-PRUZZO. E POI ALDO CAZZULLO, IL ROSSO TELESE, ROCCO PAPALEO, MARCO CONIDI E GIANNI TOGNI (SENZA LUNA E SENZA OBLÒ) - FOTO BY DI BACCO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
NON CI SONO PIÙ LE PATONZE DI UNA VOLTA - DONALD INGBER, BIOINGEGNERE AD HARVARD, È RIUSCITO A RICREARE UNA VAGINA SU UN CHIP: SE VI SEMBRA UNA STRONZATA CERVELLOTICA, IN REALTÀ, DOVETE SAPERE CHE IL CHIP HA RIPRODOTTO CON SUCCESSO LE CARATTERISTICHE CHIAVE DEL MICROBIOMA VAGINALE – A ADESSO I MEDICI HANNO IN MANO UNO STRUMENTO PER TESTARE LE CURE CONTRO LA…