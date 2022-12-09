FLASH - CROAZIA-BRASILE: 0-0, SI VA AI SUPPLEMENTARI! - DURANTE I NOVANTA MINUTI POCHI SQUILLI E MOLTI SBADIGLI E QUALCHE GRANDE PARATA DEL PORTIERE CROATO LIVAKOVIC  - SEBINO NELA IN DIRETTA RAI: "SEMBRA FACILE BATTERE LA CROAZIA MA NON E' COSI'"

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IN IRAN LA REPRESSIONE CONTINUA, A TUTTA FORCA! – UN RAGAZZO DI 23 ANNI, MOHSEN SHEKARI, È IL PRIMO GIUSTIZIATO DAL REGIME PER AVER PARTECIPATO ALLE PROTESTE PER ROVESCIARE IL REGIME DI ALI KHAMENEI – MA ATTENZIONE: PER IL GOVERNO IRANIANO LA PRIMA ESECUZIONE È UNA SCOMMESSA, INASPRENDO ANCORA DI PIÙ LO SCONTRO I RIVOLTOSI POTREBBERO ESSERE ANCORA PIÙ INCAZZATI E RADICALIZZARE, ANCORA DI PIÙ, LO SCONTRO – LE RIVELAZIONI DEI MEDICI IRANIANI: LA POLIZIA SPARA AI GENITALI DELLE DONNE…

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