media e tv

CONCITA E AFFONDATA - FIGURACCIA A “IN ONDA” DI CONCITA DE GREGORIO, CHE SCAZZA CON GIULIO TREMONTI: “LE VOLEVO ASSICURARE CHE NEL 2001 ERO GIÀ NATA E QUINDI MI RICORDO COS'È ACCADUTO. LA COSTITUZIONE NON LA PUÒ CAMBIARE UNA SOLA FORZA POLITICA” - LA RISPOSTA DELL’EX MINISTRO: “SIGNORA, È STATA CAMBIATA CON UNA MAGGIORANZA MINIMA MA DAL CENTROSINISTRA” - CI PENSA VITTORIO FELTRI SU TWITTER AD ASFALTARLA: “IGNORA CHE L’ARTICOLO 5 CHE HA MODIFICATO IL RUOLO DELLE REGIONI È OPERA DELLA SINISTRA. E FA LA MAESTRINA IN TV. ROBA DA MATTI” - VIDEO

politica

business

cronache

sport

cafonal

viaggi

salute