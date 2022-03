ECCO COSA SUCCEDE QUANDO SI FANNO COMMENTI A CAZZO DI KANYE (WEST) – IL RAPPER NON SI ESIBIRÀ AI GRAMMY, DOVE È IN GARA CON “DONDA” NELLA CATEGORIA “ALBUM DELL’ANNO”, A CAUSA DEL SUO “COMPORTAMENTO ONLINE” – NON UN FULMINE A CIEL SERENO VISTO CHE SOLO POCHI GIORNI FA È ARRIVATA LA DECISIONE DI INSTAGRAM DI SOSPENDERGLI L’ACCOUNT PER 24 ORE – GLI ORGANIZZATORI DEI GRAMMY TEMEVANO CHE KANYE POTESSE USARE IL PALCO PER… - VIDEO