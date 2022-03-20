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FLASH! DOMINIO DELLA ROMA NEL PRIMO TEMPO DEL DERBY: 3-0! DOPPIETTA DI ABRAHAM E CAPOLAVORO DI PELLEGRINI SU CALCIO DI PUNIZIONE - TRAVERSA DI MKHITARYAN....-
CONCITA E AFFONDATA - FIGURACCIA A “IN ONDA” DI CONCITA DE GREGORIO, CHE SCAZZA CON GIULIO TREMONTI: “LE VOLEVO ASSICURARE CHE NEL 2001 ERO GIÀ NATA E QUINDI MI RICORDO COS'È ACCADUTO. LA COSTITUZIONE NON LA PUÒ CAMBIARE UNA SOLA FORZA POLITICA” - LA RISPOSTA DELL’EX MINISTRO: “SIGNORA, È STATA CAMBIATA CON UNA MAGGIORANZA MINIMA MA DAL CENTROSINISTRA” - CI PENSA VITTORIO FELTRI SU TWITTER AD ASFALTARLA: “IGNORA CHE L’ARTICOLO 5 CHE HA MODIFICATO IL RUOLO DELLE REGIONI È OPERA DELLA SINISTRA. E FA LA MAESTRINA IN TV. ROBA DA MATTI” - VIDEO
FLASH! - GENERALI ALL'ARIA: SECONDO DUE FONDI DI INVESTIMENTO, SOCI IMPORTANTI DEL LEONE DI TRIESTE, LUCIANO CIRINA', IL MANAGER DI GENERALI SCELTO DA CALTAGIRONE COME AMMINISTRATE DELEGATO, NON PUO' PRESENTARE IL NUOVO PIANO INDUSTRIALE DELL'IMPRENDITORE ROMANO AVENDO CONTRIBUITO AD ELABORARE ANCHE IL PIANO CHE SFIDA, QUELLO DELL'AD PHILIP DONNET
ECCO COSA SUCCEDE QUANDO SI FANNO COMMENTI A CAZZO DI KANYE (WEST) – IL RAPPER NON SI ESIBIRÀ AI GRAMMY, DOVE È IN GARA CON “DONDA” NELLA CATEGORIA “ALBUM DELL’ANNO”, A CAUSA DEL SUO “COMPORTAMENTO ONLINE” – NON UN FULMINE A CIEL SERENO VISTO CHE SOLO POCHI GIORNI FA È ARRIVATA LA DECISIONE DI INSTAGRAM DI SOSPENDERGLI L’ACCOUNT PER 24 ORE – GLI ORGANIZZATORI DEI GRAMMY TEMEVANO CHE KANYE POTESSE USARE IL PALCO PER… - VIDEO
LA FERRARI È TORNATA! - FINALMENTE UN PO’ DI GLORIA: IN BAHRAIN È ARRIVATA LA DOPPIETTA ROSSA NELLA PRIMA GARA DEL MONDIALE 2022 DI FORMULA 1 - INTERROTTO UN DIGIUNO CHE DURAVA DA SINGAPORE 2019 - CHARLES LECLERC, PARTITO IN POLE, HA VINTO IL GRAN PREMIO, PRECEDENDO IL COMPAGNO DI SCUDERIA CARLOS SAINZ - IL CAMPIONE DEL MONDO MAX VERSTAPPEN, A LUNGO SECONDO SULLA SUA RED BULL, È STATO COSTRETTO AL RITIRO A DUE GIRI DAL TERMINE…
CAFONALINO - SAPESSI COM'È STRANO LA "DUCETTA" A PARLARE DEL DUCE: C'ERA ANCHE GIORGIA MELONI ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO "GIOCATORI D'AZZARDO" DI VIRMAN CUSENZA, CHE RACCONTA LA STORIA DI ENZO PAROLI, L'ANTIFASCISTA CHE SALVÒ IL GIORNALISTA PREFERITO DI MUSSOLINI - L'INCONTRO AL TEMPIO DI ADRIANO È STATO MODERATO DAL DIRETTORE DEL TG2 GENNARO SANGIULIANO, PRESENTI LUCIANO VIOLANTE, LORENZO TAGLIAVANTI, SIMON AGNES, MARIA LATELLA E… - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...
PER LA LINGUA SI LANGUE - LA LINGUA HA UN RUOLO "DIAGNOSTICO" NEL DESCRIVERE LO STATO DI SALUTE DI UN PAZIENTE - IL PROFESSOR SILVIO ABATI: "LA LINGUA GEOGRAFICA SUGGERISCE LA POSSIBILITÀ CHE QUEL PAZIENTE SOFFRA DI UNA CONDIZIONE ALLERGICA. LA LINGUA FISSURATA NON DETERMINA PARTICOLARI PROBLEMI MA, QUANDO L'IGIENE ORALE NON È OTTIMALE, C'È IL RISCHIO CHE SI ACCUMULINO MICROBI" - LA LINGUA BIANCA E QUELLA PIATTA INVECE…