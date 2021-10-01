FRANCESCO RENZI Francesco Renzi ERIK BALLARDINI francesco renzi ERIK BALLARDINI francesco renzi FRANCESCO RENZI FRANCESCO RENZI FRANCESCO RENZI
FLASH! - FIRST REACTION: GOL! – FRANCESCO RENZI, FIGLIO DI MATTEO, HA SEGNATO LA SUA PRIMA RETE IN CARRIERA E FATTO DUE ASSIST NEL MATCH TRA PRATO E ATHLETIC CARPI FINITO 3 A 2 – DOPO UN PASSATO NELLE GIOVANILI DELL’UDINESE, RENZI JR E' FINITO A GIOCARE IN SERIE D CON LA SQUADRA TOSCANA – TRA I MARCATORI PER L’ATHLETIC CARPI C'E' UN ALTRO FIGLIO D’ARTE, SI TRATTA DI…-
FRANCESCO RENZI Francesco Renzi ERIK BALLARDINI francesco renzi ERIK BALLARDINI francesco renzi FRANCESCO RENZI FRANCESCO RENZI FRANCESCO RENZI
CALTAGIRONE 1 - NAGEL 0 – L'AD DI BANCA MEDIOLANUM MASSIMO DORIS SMENTISCE LE VOCI DI FUSIONE CON MEDIOBANCA (AUSPICATA DA NAGEL PER DISINNESCARE DEL VECCHIO E "CALTA-RICCONE"): “ABBIAMO UN OTTIMO RAPPORTO CON NAGEL E SIAMO SODDISFATTI DEI RISULTATI, CON L'ARRIVO DEI DUE NUOVI AZIONISTI LA STABILITÀ POTREBBE ASSUMERE INCLINAZIONI DIVERSE. PREFERIAMO AVERE MANI LIBERE” - E LO DICHIARA CON UN’INTERVISTA AL “MESSAGGERO”, DI PROPRIETÀ DI CALTAGIRONE...
CAFONALINO - IL MAXXI DI ROMA OSPITA FINO AL 13 FEBBRAIO LA MOSTRA DEL LEGGENDARIO FOTOGRAFO BRASILIANO SEBASTIAO SALGADO, DEDICATA ALLA FORESTA AMAZZONICA E AI SUOI ABITANTI, CON TANTO DI INVITO A PROTEGGERLA - ALL'INAGURAZIONE GIOVANNA MELANDRI HA ABBRACCIATO I VARI ALESSIO VINCI, FIORELLA MANNOIA, OLIVIERO TOSCANI, MYRTA MERLINO E… - FOTO
DOVE VAI IN VACANZA? A GRADO! – LO STORICO DELL'ARTE LUIGI FICACCI: "PROPRIO DOVE L’ADRIATICO SI CONCLUDE IN UNA LAGUNA SI POSSONO RINTRACCIARE I CARATTERI DELLA PIÙ ELEVATA CIVILTÀ BIZANTINA, IN UN AVORIO CONSERVATO AL BRITISH MUSEUM. E’ MOLTO PROBABILE CHE NEL VII SECOLO, QUELLA TAVOLETTA VENISSE ESEGUITA E INSERITA IN UNA CATTEDRA VESCOVILE EBURNEA, DEDICATA ALL’APOSTOLO PIETRO – E POI LA CATTEDRALE DI SANT'EUFEMIA, LA BELLISSIMA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE, IL CAMPO DEI PATRIARCHI, UN ORGANISMO URBANO CHE…" - VIDEO
BOLLETTINIAMOCI! – OGGI 3.235 NUOVI CASI E 39 DECESSI, CON 301.773 TAMPONI EFFETTUATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ CHE SALE ALL’1,1% (IERI 0,8%) - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 85,5 MILIONI, CON PIÙ DI 42,9 MILIONI DI ITALIANI CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO (79,47% DELLA POPOLAZIONE OVER 12) - L’IMMUNOLOGO ABRIGNANI, DEL CTS: “SE NON AVVENGONO CATASTROFI, STIAMO ADDOMESTICANDO IL VIRUS. LE MASCHERINE? VERRANNO TOLTE QUANDO AVREMO CENTINAIA E NON MIGLIAIA DI CASI”