FLASH! - FIRST REACTION: GOL! – FRANCESCO RENZI, FIGLIO DI MATTEO, HA SEGNATO LA SUA PRIMA RETE IN CARRIERA E FATTO DUE ASSIST NEL MATCH TRA PRATO E ATHLETIC CARPI FINITO 3 A 2 – DOPO UN PASSATO NELLE GIOVANILI DELL’UDINESE, RENZI JR E' FINITO A GIOCARE IN SERIE D CON LA SQUADRA TOSCANA – TRA I MARCATORI PER L’ATHLETIC CARPI C'E' UN ALTRO FIGLIO D’ARTE, SI TRATTA DI…

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DOVE VAI IN VACANZA? A GRADO! – LO STORICO DELL'ARTE LUIGI FICACCI: "PROPRIO DOVE L’ADRIATICO SI CONCLUDE IN UNA LAGUNA SI POSSONO RINTRACCIARE I CARATTERI DELLA PIÙ ELEVATA CIVILTÀ BIZANTINA, IN UN AVORIO CONSERVATO AL BRITISH MUSEUM. E’ MOLTO PROBABILE CHE NEL VII SECOLO, QUELLA TAVOLETTA VENISSE ESEGUITA E INSERITA IN UNA CATTEDRA VESCOVILE EBURNEA, DEDICATA ALL’APOSTOLO PIETRO – E POI LA CATTEDRALE DI SANT'EUFEMIA, LA BELLISSIMA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE, IL CAMPO DEI PATRIARCHI, UN ORGANISMO URBANO CHE…" - VIDEO

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BOLLETTINIAMOCI! – OGGI 3.235 NUOVI CASI E 39 DECESSI, CON 301.773 TAMPONI EFFETTUATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ CHE SALE ALL’1,1% (IERI 0,8%) - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 85,5 MILIONI, CON PIÙ DI 42,9 MILIONI DI ITALIANI CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO (79,47% DELLA POPOLAZIONE OVER 12) - L’IMMUNOLOGO ABRIGNANI, DEL CTS: “SE NON AVVENGONO CATASTROFI, STIAMO ADDOMESTICANDO IL VIRUS. LE MASCHERINE? VERRANNO TOLTE QUANDO AVREMO CENTINAIA E NON MIGLIAIA DI CASI”