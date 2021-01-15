FLASH! INIZIO DA INCUBO PER LA ROMA: LA LAZIO AVANTI DI DUE RETI ALLA FINE DEL PRIMO TEMPO - IL PASTICCIO DI IBANEZ SUL GOL DI IMMOBILE. IL DIFENSORE BRASILIANO SI FA INFILARE DA LAZZARI ANCHE IN OCCASIONE DEL RADDOPPIO DI LUIS ALBERTO. PROTESTE DEI GIALLOROSSI PER LA POSIZIONE DI CAICEDO - PIOGGIA DI CARTELLINI GIALLI... - VIDEO

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FATEVI UN BAGNO DI UMILTÀ – I CONTRIBUENTI AMERICANI SARANNO FELICI DI SAPERE CHE OGNI MESE PAGAVANO 3MILA DOLLARI PER L’AFFITTO DI UN… CESSO! - LE GUARDIE DEL CORPO DELLA CASA DI IVANKA TRUMP E JARED KUSHNER AVEVA RICEVUTO IL DIVIETO DI UTILIZZARE I “WATER” DELLA MAGIONE. E COSÌ, A VOLTE RICEVEVANO OSPITALITÀ IN QUELLI DELL’EX PRESIDENTE OBAMA, CHE ABITA IN ZONA, ALTRE CORREVANO FINO ALLA RESIDENZA UFFICIALE DI PENCE. FINCHÉ IVANKA E JARED HANNO AFFITTATO LORO UNO “STUDIO” NELLO SCANTINATO DI UN VICINO…

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