FLASH! - LUKAKU ADDIO: A MILANO SI VOCIFERA CHE MAROTTA STAREBBE PREPARANDO LA CESSIONE DEL BOMBER BELGA. MA NON SUBITO. PROSSIMAMENTE...-
FLASH! - LUKAKU ADDIO: A MILANO SI VOCIFERA CHE MAROTTA STAREBBE PREPARANDO LA CESSIONE DEL BOMBER BELGA. MA NON SUBITO. PROSSIMAMENTE...-
UBI DI MAIO, CONTE CESSAT - LA PARTITA DELLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA SI È GIOCATA FUORI DA PALAZZO CHIGI, TUTTA INTERNA AI 5STELLE - DAGO: CHI HA SISTEMATO LE VELLEITA' DI CONTE E' STATO DI MAIO CHE PRIMA SI E' PARATO IL CULO CHIAMANDO BEPPE GRILLO PER AVERE IL SUO APPOGGIO E QUINDI HA AFFRONTATO CONTE: NON PUOI ANDARE OLTRE O USCIAMO DAL GOVERNO. INTANTO, DALL'ALTRA PARTE, GIORGETTI HA SEDATO LEGA E FORZA ITALIA...
UN CANZONIERI PER TE - BANKITALIA HA DATO IL VIA LIBERA A “NEXTALIA”, LA SOCIETÀ CHE GESTIRÀ FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO, COSTITUITA LO SCORSO FEBBRAIO DALL’EX TOP MANAGER DI MEDIOBANCA INSIEME A PRIMARI INVESTITORI (INTESA, UNIPOLSAI, COLDIRETTI E FRANCESCO MICHELI) - IL MANAGER CALABRESE INCASSA IL "PREMIO" DI ESSERE RIUSCITO NELLA DURISSIMA OPERAZIONE DI PORTARE UBI BANCA IN BANCA INTESA
IL BORDELLO DELLA PROCURA DI MILANO - ANCHE IL PROCURATORE DI MILANO FRANCESCO GRECO È INDAGATO A BRESCIA - L’ISCRIZIONE ARRIVA PER IL RITARDO NELL’APERTURA DELL’INDAGINE NATA DALLE DICHIARAZIONI DI PIERO AMARA SULLA PRESUNTA “LOGGIA UNGHERIA” - È UN ATTO DOVUTO DOPO LE DENUNCE DI PAOLO STORARI (ANCHE LUI INDAGATO) AI PM BRESCIANI…
SALUTAME A CEFERIN - IL TRIBUNALE DI MADRID HA CONFERMATO L'OBBLIGO DI STOP ALLE AZIONI INTRAPRESE DALL'UEFA CONTRO I CLUB FONDATORI DELLA SUPER LEGA, INCLUSI IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI JUVENTUS, BARCELLONA E REAL MADRID - ESULTANO I TRE CLUB: "SIAMO FELICI CHE, DA ORA IN AVANTI, NON SAREMO PIÙ OGGETTO DELLE ATTUALI MINACCE DELLA UEFA E FIDUCIOSI NEL SUCCESSO DI QUESTO PROGETTO, SEMPRE RISPETTOSO DELLA NORMATIVA DELL'UE"
CAFONALINO IN SALSA SUDAMERICANA - ALL’AMBASCIATA DELLA COLOMBIA IN ITALIA SI FA FESTA, TRA COSTUMI TIPICI E FRUTTA ESOTICA, PER IL GIORNO DELL’INDIPENDENZA CON LA PROIEZIONE DEL FILM “EL OLVIDO QUE SEREMOS”, USCITO DA POCO NEL NOSTRO PAESE COL TITOLO “LA NOSTRA STORIA” - PRESENTI IL PRINCIPE DELLA FAMIGLIA REALE DELLA CAMBOGIA, IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO CERVANTES JUAN CARLOS RECHE, LA STILISTA REGINA SCHRECKER E LA PREZZEMOLINA MARISELA FEDERICI... - FOTO
LOW-COST UN PAR DE PALLE – OCCHIO AI COSTI NASCOSTI DELLE COMPAGNIE AEREE: TRA SCELTA DEL POSTO, BAGAGLIO A MANO E ORA ANCHE L’ASSICURAZIONE CONTRO IL COVID, IL COSTO PUÒ ANCHE TRIPLICARE – LA MAGGIOR PARTE DELLE COMPAGNIE AEREE A BASSO COSTO ORMAI CONTA SUL COSIDDETTO “ANCILIARY REVENUE”, PER GENERARE QUASI LA META’ DEGLI INTROITI – ANCHE L’ANTITRUST HA MESSO NEL MIRINO I RINCARI…
BOLLETTINIAMOCI – OGGI 6.619 CASI E 18 DECESSI, CON 247.486 TAMPONI EFFETTUATI. IL TASSO DI POSITIVITÀ RIMANE STABILE AL 2,7% - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 67,5 MILIONI, CON PIÙ DI 31,7 MILIONI DI CITTADINI CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO (IL 58,82% DELLA POPOLAZIONE OVER 12) – IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ BRUSAFERRO SUL POSSIBILE CAMBIO COLORE DELLE REGIONI: “OGGI È DIFFICILE FARE PREVISIONI, LA PROSSIMA SETTIMANA AVREMO UN QUADRO PIÙ DEFINITO”