UN CANZONIERI PER TE - BANKITALIA HA DATO IL VIA LIBERA A “NEXTALIA”, LA SOCIETÀ CHE GESTIRÀ FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO, COSTITUITA LO SCORSO FEBBRAIO DALL’EX TOP MANAGER DI MEDIOBANCA INSIEME A PRIMARI INVESTITORI (INTESA, UNIPOLSAI, COLDIRETTI E FRANCESCO MICHELI) - IL MANAGER CALABRESE INCASSA IL "PREMIO" DI ESSERE RIUSCITO NELLA DURISSIMA OPERAZIONE DI PORTARE UBI BANCA IN BANCA INTESA