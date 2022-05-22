FLASH! IL MILAN SI INIZIA A CUCIRE LO SCUDETTO SULLE MAGLIE: DOPPIETTA DI GIROUD E GOL DI KESSIE. TRICOLORE A UN PASSO - DOPO 35 MINUTI CONTRO IL SASSUOLO E' 0-3...-
FLASH! IL MILAN SI INIZIA A CUCIRE LO SCUDETTO SULLE MAGLIE: DOPPIETTA DI GIROUD E GOL DI KESSIE. TRICOLORE A UN PASSO - DOPO 35 MINUTI CONTRO IL SASSUOLO E' 0-3...-
PILLOLE DI GOSSIP – SOLEIL SORGE È VOLATA A IBIZA INSIEME A UN SUO EX COINQUILINO NELLA CASA DEL “GRANDE FRATELLO VIP”. DI CHI SI TRATTA? – DENIS DOSIO E IL FRATELLO MANUEL SI SPOGLIANO PER FARE FELICE IL PUBBLICO GAIO SU ONLYFANS – IL TRIANGOLO TRA ROGER, ESTEFANIA E GENNARO ALL’ISOLA DEI FAMOSI E LO SCAZZO TRA MALGIOGLIO E LA CANTANTE (PER MANCANZA DI UGOLA) CHANEL: LA “MALGY” SI È SCUSATA DOPO AVERLA DEFINITA “UN DISCOUNT DI JENNIFER LOPEZ”, E LEI...
IN NOMINE PATRIS – PRONTI? DOMANI L’ASSEMBLEA DELLA CEI NOMINERÀ IL NUOVO PRESIDENTE! IL PAPA HA GIÀ LE IDEE CHIARE: DEVE ESSERE UN “CARDINALE AUTOREVOLE” E I PIÙ ACCREDITATI AL MOMENTO SEMBRANO L’ARCIVESCOVO DI SIENA AUGUSTO PAOLO LOJUDICE E QUELLO DI BOLOGNA, MATTEO MARIA ZUPPI…
LONDON CRAC! – ALLA FACCIA DELLA RETORICA BELLICISTICA DI BORIS JOHNSON, I CITTADINI SONO ALLE PRESE CON GLI EFFETTI PRATICI DELLA GUERRA IN UCRAINA: PREZZI CHE SCHIZZANO E RECESSIONE ALLE PORTE – L’ALLARME SUI RINCARI “APOCALITTICI” DEL GOVERNATORE DELLA BANCA D’INGHILTERRA RISUONA FORTE NEL PAESE, MENTRE LE PERSONE INIZIANO A RAZIONARE IL CIBO. E A METTERE IN DISCUSSIONE LA BREXIT. IL RISCHIO È CHE L'ISOLATISSIMO REGNO UNITO DIVENTI UN PARADISO FISCALE PER RICCHI ELUSORI FISCALI, CHE LASCIA I POVERI MORIRE DI FAME...
E’ TORNATO LO "SCANSUOLO"! IL MILAN PASSEGGIA CONTRO I NEROVERDI NEL PRIMO TEMPO (FINITO 0-3) E SUI SOCIAL PIOVONO IRONIE SULLA SQUADRA DI DIONISI: "TRE PALLE PERSE E TRE GOL. SIAMO AL LIMITE DELL’UFFICIO INCHIESTE" - "VEDI L'ULTIMA DI PREMIER LEAGUE DOVE TUTTO È IN BILICO A 30' DALLA FINE E VEDI IL PRIMO QUARTO D'ORA DI SASSUOLO-MILAN E CAPISCI SUBITO LA DIFFERENZA" – VIDEO
CAFONALINO - MAI FARSI SCAPPARE L'OCCASIONE PER UN PO' DI CAZZEGGIO AL TRAMONTO TRA IL TEVERE E LA PISCINA! AL CIRCOLO CANOTTIERI ROMA, DOPO AVER TRANGUGIATO IL COCKTAIL DI BENVENUTO, IN MOLTI HANNO FINTO DI ASCOLTARE LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI STEFANO BRUSADELLI, "GLI ANNI BELLI": OLTRE AI RELATORI MARIOLINA SATTANINO E PASQUALE CHESSA, C'ERANO ANNA FENDI, MARIO VIOLA E DOMENICO CERBONE, ALESSANDRO PANSA, ANTONELLO SORO, ANTONIO MASTRAPASQUA E… - FOTO
SEMBRAVA AMORE E INVECE ERANO CORNA – RIHANNA HA SFANCULATO IL FIDANZATO ASAP ROCKY A POCHE SETTIMANE DAL PARTO: PARE CHE LA BOMBA NELLA COPPIA SIA ESPLOSA DOPO CHE LUI L’AVREBBE TRADITA CON LA DESIGNER AMINA MUADDI, AMICA IN COMUNE DELLA COPPIA – SOLO POCO TEMPO FA LUI SI SPERTICAVA IN DICHIARAZIONI D’AMORE: “QUANDO HAI TROVATO LA TUA PERSONA LO SAI, LEI VALE UN MILIONE DI PERSONE”. MA PARE CHE QUESTO NON GLI ABBIA IMPEDITO DI TENERSELO NELLE MUTANDE…
CONTRORDINE! LA CARNE ROSSA ALLUNGA LA VITA! - UNA RICERCA DIMOSTRA CHE NEI PAESI DOVE SE NE MANGIA POCA, A VANTAGGIO PER ESEMPIO DI CEREALI E TUBERI, SI CAMPA DI MENO - LE BISTECCHE NON FAREBBERO VENIRE IL CANCRO: IL RISCHIO DI TUMORE AL COLON, SEMMAI, CRESCE SOPRATTUTTO IN CHI HA UNA DIETA PARTICOLARMENTE RICCA DI FIBRE GREZZE E NON RAFFINATE - IL PROFESSOR GIUSEPPE PULINA, PRESIDENTE DI "CARNI SOSTENIBILI": “PER DUE MILIONI DI ANNI ABBIAMO MANGIATO PROTEINE E GRASSI CON POCHISSIMI CARBOIDRATI, MENTRE ORA…”