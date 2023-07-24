FLASH – FEDERICA PELLEGRINI, CON UNA STORIA SU INSTAGRAM, CONFERMA INDIRETTAMENTE IL DAGO-SCOOP SULLA SUA GRAVIDANZA: L’EX NUOTATRICE HA POSTATO UNA FOTO DI UN TOVAGLIOLO, LASCIATO DAL MARITO, MATTEO GIUNTA, CON SU SCRITTO “AMORI MIEI, TORNO PRESTO”. AMORI, AL PLURALE, SEGNO CHE LA FAMIGLIA SI È ALLARGATA...

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FEDERICA PELLEGRINI CONFERMA INDIRETTAMENTE IL DAGO-SCOOP SULLA GRAVIDANZA FEDERICA PELLEGRINI CONFERMA INDIRETTAMENTE IL DAGO-SCOOP SULLA GRAVIDANZA

IL DAGO-SCOOP - DALLE ONDE DEL MARE DI SABAUDIA, COME UNA NINFA, È SPUNTATA UNA FEDERICA PELLEGRINI CON UN PANCINO PIÙ CHE SOSPETTO – ALLA VIGILIA DEI 35 ANNI, DOPO IL RITIRO DALLO SPORT AGONISTICO E IL MATRIMONIO CON MATTEO GIUNTA, SEMBRA CHE FINALMENTE LA “DIVINA” DIVENTERÀ MADRE E CHE IL TORMENTONE SULLA SUA GRAVIDANZA POSSA TERMINARE – TRA UN BOMBARDAMENTO, UN MORTO AMMAZZATO E UNO ZAKI CHE TORNA TRA LE POLEMICHE, FINALMENTE UNA BUONA NOTIZIA… 

https://www.dagospia.com/rubrica-30/sport/onde-mare-sabaudia-come-ninfa-spuntata-361414.htm

FEDERICA PELLEGRINI CON MATTEO GIUNTA AL MARE FEDERICA PELLEGRINI CON MATTEO GIUNTA AL MARE FEDERICA PELLEGRINI CON MATTEO GIUNTA FEDERICA PELLEGRINI CON MATTEO GIUNTA federica pellegrini matteo giunta a pechino express federica pellegrini matteo giunta a pechino express matteo giunta federica pellegrini matteo giunta federica pellegrini matteo giunta federica pellegrini matteo giunta federica pellegrini

 

 

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