FEDERICA PELLEGRINI CONFERMA INDIRETTAMENTE IL DAGO-SCOOP SULLA GRAVIDANZA
IL DAGO-SCOOP - DALLE ONDE DEL MARE DI SABAUDIA, COME UNA NINFA, È SPUNTATA UNA FEDERICA PELLEGRINI CON UN PANCINO PIÙ CHE SOSPETTO – ALLA VIGILIA DEI 35 ANNI, DOPO IL RITIRO DALLO SPORT AGONISTICO E IL MATRIMONIO CON MATTEO GIUNTA, SEMBRA CHE FINALMENTE LA “DIVINA” DIVENTERÀ MADRE E CHE IL TORMENTONE SULLA SUA GRAVIDANZA POSSA TERMINARE – TRA UN BOMBARDAMENTO, UN MORTO AMMAZZATO E UNO ZAKI CHE TORNA TRA LE POLEMICHE, FINALMENTE UNA BUONA NOTIZIA…
https://www.dagospia.com/rubrica-30/sport/onde-mare-sabaudia-come-ninfa-spuntata-361414.htm
FEDERICA PELLEGRINI CON MATTEO GIUNTA AL MARE FEDERICA PELLEGRINI CON MATTEO GIUNTA federica pellegrini matteo giunta a pechino express matteo giunta federica pellegrini matteo giunta federica pellegrini