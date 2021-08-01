FLASH! – LA GUERRA FREDDA SI COMBATTE ANCHE ALLE OLIMPIADI: AVETE FATTO CASO A COME CONTANO LE MEDAGLIE OLIMPICHE GLI AMERICANI? PER FAR APPARIRE IL TEAM USA AL PRIMO POSTO, IL ''NEW YORK TIMES" CONSIDERA IL TOTALE DEI PODI, E NON IL NUMERO DEGLI ORI. COSÌ GLI STATI UNITI SONO AL PRIMO POSTO, E LA CINA AL SECONDO. CONSIDERATI I 7 ORI CHE ABBIAMO VINTO, CONVERREBBE ANCHE A NOI: L’ITALIA, CON QUESTO CRITERIO, SAREBBE SETTIMA CON 35 MEDAGLIE TOTALI (E INVECE È NONA)

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IL MEDAGLIERE OLIMPICO DEL NEW YORK TIMES IL MEDAGLIERE OLIMPICO DEL NEW YORK TIMES IL MEDAGLIERE OLIMPICO DI GOOGLE IL MEDAGLIERE OLIMPICO DI GOOGLE

 

 

 

 

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"QUANDO È ALLA FRUTTA, INVECE DI ARRENDERSI, VA IN UN ANGOLINO A VOMITARE E TORNA SUBITO IN PISTA" - L'EX "CAVALLETTA" PAOLO CAMOSSI, NEL 2001 CAMPIONE MONDIALE DI SALTO TRIPLO, ALLENA DAL 2015 IL "GIAGUARO" MARCELL JACOBS, COME LO CHIAMA LUI: "NESSUN SEGRETO, LUI SPRINTA A ROMA TRA BAMBINI E PENSIONATI, A 35 CHILOMETRI ALL'ORA. DUE ALLENAMENTI AL GIORNO, 11/13.30, 17/19.30, SETTE GIORNI SU SETTE. IO QUANDO SALTAVO AVEVO LA RABBIA DENTRO E ODIAVO I MIEI AVVERSARI, LUI L'ESATTO CONTRARIO..."

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