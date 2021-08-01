IL MEDAGLIERE OLIMPICO DEL NEW YORK TIMES IL MEDAGLIERE OLIMPICO DI GOOGLE
FLASH! – LA GUERRA FREDDA SI COMBATTE ANCHE ALLE OLIMPIADI: AVETE FATTO CASO A COME CONTANO LE MEDAGLIE OLIMPICHE GLI AMERICANI? PER FAR APPARIRE IL TEAM USA AL PRIMO POSTO, IL ''NEW YORK TIMES" CONSIDERA IL TOTALE DEI PODI, E NON IL NUMERO DEGLI ORI. COSÌ GLI STATI UNITI SONO AL PRIMO POSTO, E LA CINA AL SECONDO. CONSIDERATI I 7 ORI CHE ABBIAMO VINTO, CONVERREBBE ANCHE A NOI: L’ITALIA, CON QUESTO CRITERIO, SAREBBE SETTIMA CON 35 MEDAGLIE TOTALI (E INVECE È NONA)-
SBROCCATA TRA PESI "MASSIMI" - MASSIMO CACCIARI A "ZONA BIANCA" ATTACCA IL GREEN PASS MENTRE MASSIMO GALLI GLI RIDE IN FACCIA - IL FILOSOFO: "C'È UN'INVOLUZIONE DELLA NOSTRA DEMOCRAZIA. L'ITALIA NON PUÒ ANDARE AVANTI A COLPI DI STATO D'EMERGENZA. LO CAPISCE O NO?". L'INFETTIVOLOGO SI LIMITA A SORRIDERE MA IL SUO "RIVALE" NON LA PRENDE BENE… - VIDEO
TA-ROCCO NE HA COMBINATA UN’ALTRA – ENNESIMA GAFFE DI CASALINO, CHE NON SI TRATTIENE E POSTA SU INSTAGRAM LA SCHEDA DEL VOTO PER LA LEADERSHIP DI GIUSEPPE CONTE CON LA CROCETTA BARRATA SUL SÌ E UNA DIDASCALIA SUPER-SENTIMENTALE: “UNA VERA EMOZIONE PER ME” – MENO MALE CHE È UN VOTO FARLOCCO SU UNA PIATTAFORMA WEB E NON UN’ELEZIONE VERA…
VOLETE NOLEGGIARE LA BARCHETTA DEL PATRON DI EASY JET? COMINCIATE A METTERE VIA I SOLDI - A CASTELLAMMARE DI STABIA, NELLA PROVINCIA DI NAPOLI, ARRIVA ESMERALDA, YACHT DI LUSSO LUNGO CIRCA 62 METRI: COSTA FINO A 250 MILA DOLLARI A SETTIMANA - IL PROPRIETARIO È POLYS HAJI-IOANNOU, NUMERO UNO DELLA COMPAGNIA AEREA LOW COST ASSIEME AL FRATELLO STELIOS HAJI-IOANNOU - COSTRUITA NEL 1981, L'IMBARCAZIONE PUÒ OSPITARE FINO A 22 PERSONE IN 11 CABINE...
“ROMPICOGLIONI DI MERDA, QUESTA NON È UNA DISCOTECA!” – LA SBROCCATA DA APPLAUSI DI UN POVERO RESIDENTE DI OSTUNI CHE ALLE QUATTRO DI NOTTE È SCESO IN STRADA ARMATO DI MAZZA PER DISTRUGGERE LO STEREO PORTATO DA UN CINQUANTINA DI PISCHELLI CHE AVEVANO SPARATO LA MUSICA A TUTTO VOLUME: “SONO LE QUATTRO DI MATTINA E IO DEVO ANDARE A LAVORARE. MA DA DOVE CAZZO VENITE?” - VIDEO
"QUANDO È ALLA FRUTTA, INVECE DI ARRENDERSI, VA IN UN ANGOLINO A VOMITARE E TORNA SUBITO IN PISTA" - L'EX "CAVALLETTA" PAOLO CAMOSSI, NEL 2001 CAMPIONE MONDIALE DI SALTO TRIPLO, ALLENA DAL 2015 IL "GIAGUARO" MARCELL JACOBS, COME LO CHIAMA LUI: "NESSUN SEGRETO, LUI SPRINTA A ROMA TRA BAMBINI E PENSIONATI, A 35 CHILOMETRI ALL'ORA. DUE ALLENAMENTI AL GIORNO, 11/13.30, 17/19.30, SETTE GIORNI SU SETTE. IO QUANDO SALTAVO AVEVO LA RABBIA DENTRO E ODIAVO I MIEI AVVERSARI, LUI L'ESATTO CONTRARIO..."
CAFONALINO IN SALSA SUDAMERICANA - ALL’AMBASCIATA DELLA COLOMBIA IN ITALIA SI FA FESTA, TRA COSTUMI TIPICI E FRUTTA ESOTICA, PER IL GIORNO DELL’INDIPENDENZA CON LA PROIEZIONE DEL FILM “EL OLVIDO QUE SEREMOS”, USCITO DA POCO NEL NOSTRO PAESE COL TITOLO “LA NOSTRA STORIA” - PRESENTI IL PRINCIPE DELLA FAMIGLIA REALE DELLA CAMBOGIA, IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO CERVANTES JUAN CARLOS RECHE, LA STILISTA REGINA SCHRECKER E LA PREZZEMOLINA MARISELA FEDERICI... - FOTO
LOW-COST UN PAR DE PALLE – OCCHIO AI COSTI NASCOSTI DELLE COMPAGNIE AEREE: TRA SCELTA DEL POSTO, BAGAGLIO A MANO E ORA ANCHE L’ASSICURAZIONE CONTRO IL COVID, IL COSTO PUÒ ANCHE TRIPLICARE – LA MAGGIOR PARTE DELLE COMPAGNIE AEREE A BASSO COSTO ORMAI CONTA SUL COSIDDETTO “ANCILIARY REVENUE”, PER GENERARE QUASI LA META’ DEGLI INTROITI – ANCHE L’ANTITRUST HA MESSO NEL MIRINO I RINCARI…
AGLI ITALIANI PUOI TOCCARE TUTTO MA NON LE VACANZE - VALANGA DI MERDA SUI SOCIAL CONTRO IL VIROLOGO FABRIZIO PREGLIASCO CHE AVEVA SUGGERITO DI RESTARE A CASA: "MI SONO ARRIVATE BORDATE PAZZESCHE DI NEGATIVITÀ, NON È FACILE RICORDARE CHE IL VIRUS C'È ANCORA. IL VACCINO HA UN'EVIDENZA MICIDIALE DI EFFICACIA. NON SARÀ FACILE SCALFIRE I DUBBIOSI, MI SONO ARRABBIATO IN DUE OCCASIONI TELEVISIVE CON DUE OPINIONISTI CHE BUTTAVANO LÌ LA TESI CHE IL VACCINO È SPERIMENTALE…" - VIDEO