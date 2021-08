5 ago 2021 18:17

FLASH! – LA GUERRA FREDDA SI COMBATTE ANCHE ALLE OLIMPIADI: AVETE FATTO CASO A COME CONTANO LE MEDAGLIE OLIMPICHE GLI AMERICANI? PER FAR APPARIRE IL TEAM USA AL PRIMO POSTO, IL ''NEW YORK TIMES" CONSIDERA IL TOTALE DEI PODI, E NON IL NUMERO DEGLI ORI. COSÌ GLI STATI UNITI SONO AL PRIMO POSTO, E LA CINA AL SECONDO. CONSIDERATI I 7 ORI CHE ABBIAMO VINTO, CONVERREBBE ANCHE A NOI: L’ITALIA, CON QUESTO CRITERIO, SAREBBE SETTIMA CON 35 MEDAGLIE TOTALI (E INVECE È NONA)