1 apr 2021 13:57

FLASH - NON DITE AD ANDREA AGNELLI CHE STA ARRIVANDO LA TARDIVA VENDETTA DI BEPPE MAROTTA. LA FIGC, DI CUI L’AMMINISTRATORE DELEGATO NERAZZURRO È VICE PRESIDENTE, STA CHIUDENDO ENTRAMBI GLI OCCHI SUI CONTI DELL’INTER, MA HA DECISO DI VEDERCI CHIARO SU QUELLI DELLA JUVE, E CAPIRE COME SIA POSSIBILE CHE MOVIMENTANDO SOLO 1 MILIONE CASH SI SIANO POTUTE OTTENERE PLUSVALENZE PER 250 MILIONI...