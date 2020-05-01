FLASH! OPERATO D’URGENZA ARTURO DIACONALE, PORTAVOCE DELLA LAZIO. LE SUE CONDIZIONI NON SONO NOTE, SI ATTENDONO I BOLLETTINI CLINICI. I MOTIVI DEL RICOVERO NON SAREBBERO RELATIVI AD UN EVENTUALE CONTAGIO DA CORONAVIRUS...

-

Condividi questo articolo

diaconale lotito diaconale lotito arturo diaconale foto di bacco arturo diaconale foto di bacco arturo diaconale arturo diaconale arturo diaconale foto mezzelani gmt arturo diaconale foto mezzelani gmt

 

Condividi questo articolo

media e tv

politica

business

cronache

sport

cafonal

viaggi

salute