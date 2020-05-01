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FLASH! OPERATO D’URGENZA ARTURO DIACONALE, PORTAVOCE DELLA LAZIO. LE SUE CONDIZIONI NON SONO NOTE, SI ATTENDONO I BOLLETTINI CLINICI. I MOTIVI DEL RICOVERO NON SAREBBERO RELATIVI AD UN EVENTUALE CONTAGIO DA CORONAVIRUS...-
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VIDEO! LA FAVOLOSA QUARANTENA - DANDOLO VIDEO FLASH: LOREDANA FIORENTINO, MADRE DELL'EX "SCOMPARSO" LUIGI MARIO FAVOLOSO ED EX NUORA DI VA-GINA MORIC, COMUNICA SUI SOCIAL IL SUO DRAMMA IN QUARANTENA. "SONO DISTRUTTA. CHIEDO A CONTE DI RIAPRIRE SUBITO I PARRUCCHIERI, I SALONI DI BELLEZZA, I CENTRI ESTETICI". SENZA PERMANENTE, COTONATURE E CIGLIA GLITTERATE PER LA MITOLOGICA FAVOLOSA NON SI PUÒ PIÙ ANDARE AVANTI. COME BIASIMARLA...
"IL LAVORO E’ SPARITO. COSA C’E’ DA FESTEGGIARE?" – FELTRI: "OGGI TRIONFA LA DISOCCUPAZIONE PER MOTIVI ANCHE SANITARI. L'ITALIA È ANNICHILITA, OGNI SUA ATTIVITÀ ECONOMICA È PARALIZZATA. È QUALCOSA DI INDECENTE SEGUITARE A INNEGGIARE A OPERAI E IMPIEGATI QUANDO COSTORO SONO ALLA CANNA DEL GAS E NON HANNO DI CHE SFAMARSI. QUANTO AI DISCORSI BISETTIMANALI E TORRENTIZI DI GIUSEPPE CONTE, DICIAMO SOLO CHE..."
DA LUNEDI’ ANCHE ROMA, LAZIO E NAPOLI TORNERANNO AD ALLENARSI – VIA LIBERA DAL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA DE LUCA: "SIAMO PRONTI AD ACCETTARE LA RICHIESTA DI DE LAURENTIIS CHE GARANTIRÀ TUTTE LE NORME DI SICUREZZA" – LA REGIONE LAZIO SEGUE L’ESEMPIO DI BONACCINI IN EMILIA – SE NON RIPARTE IL CAMPIONATO, IL TITOLO NON VIENE ASSEGNATO E SOLO 2 RETROCESSIONI…
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
IL SENSO DEL CERVELLO PER LA QUARANTENA – IN LOCKDOWN I NOSTRI SENSI VENGONO ALTERATI COSÌ COME LA NOSTRA MENTE CHE "GUARDA" LA REALTÀ CON OCCHIO DIVERSO – IL CHIRURGO ENZO SORESI: “SE L' ISOLAMENTO DURASSE TROPPO A LUNGO PAGHEREMMO DANNI NEUROBIOLOGICI IMPORTANTI PER LA MANCANZA DI RELAZIONI, PER L' IMPOSSIBILITÀ DI ABBRACCIARCI, DI TOCCARCI, DI SCAMBIARE INFORMAZIONI: NOI VIVIAMO DI EMOZIONI, SOSTENUTE DA…”