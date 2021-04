FOGNINI NELLA FOGNA: CACCIATO DAL TORNEO DI BARCELLONA. ORA RISCHIA DI SALTARE ROMA - IL TENNISTA LIGURE PERDE LA TESTA CONTRO ZAPATA MIRALLES, DICE DI TUTTO IN CAMPO E ALLA FINE VIENE SQUALIFICATO PER FRASI INGIURIOSE AL GIUDICE DI LINEA. PRIMA DI ABBANDONARE IL CAMPO FOGNINI HA URLATO: “NON GLI HO DETTO NIENTE”

Luca Marianantoni da gazzetta.it

fognini squalificato a barcellona

No, Fabio, così no! Fognini perde la testa a Barcellona, è cacciato e ora rischia grosso proprio col torneo di Roma alle porte. Squalificato dal torneo catalano, c’è il concreto rischio di pagare con uno stop nel momento peggiore dell’anno. Nel match del secondo turno contro il 24enne spagnolo Bernabe Zapata Miralles, numero 147 Atp, Fabio parte male, non ha la sensibilità giusta e paga subito dazio nel secondo game subendo il break dopo aver salvato due palle break. Lo spagnolo tiene e zero il turno di battuta e sale rapido 3-0.

Il ligure in sofferenza, non risale più la corrente, sbaglia tutto quello che può sbagliare, non si appoggia quasi mai sui colpi, gioca scarico e crolla 6-0, dopo aver annullato tre set point, in appena 27 minuti. Poi, il patatrac nel secondo set. Primo gioco infinito, Fognini spreca tre palle break, perde il servizio, va sotto 3-0, rimonta sui nervi, ma la testa non c’è. Strappa due break, va avanti sul 4-3, ma al controbreak del 4-4 esplode. Non è al momento chiaro cosa ha detto.

Resta il fatto che il giudice di linea richiama l’attenzione del giudice di sedia. Che a sua volta chiama il supervisor del torneo. Lungo conciliabolo e gestualità chiarissima. Non poteva non essere squalificato dal torneo, l’azzurro. Squalificato... Ora si tratta di capire se ci saranno conseguenze ulteriore. E nel caso di ulteriori conseguenze disciplinari, per quanto tempo. Roma a rischio...