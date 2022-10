FOGNINI SI BUTTA A MARE – IL TENNISTA LIGURE BATTE IN TRE SET IL FRANCESE GRENIER IN CIRCA TRE ORE DI GIOCO AZZURRO E POI SI TUFFA DAGLI SCOGLI PER UN BAGNO FUORI STAGIONE (NON SENZA QUALCHE PATEMA NEL SUO STAFF, PREOCCUPATO CHE POTESSE FARSI MALE) - L'INCONTRO DELL'AZZURRO, PROGRAMMATO PER IERI SERA, ERA STATO RINVIATO A OGGI A CAUSA DELL'UMIDITÀ CHE DOPO UNA CERTA ORA RENDE SCIVOLOSI I CAMPI IN SINTETICO. NEL TARDO POMERIGGIO FOGNINI TORNA IN CAMPO…

fognini si tuffa nel mare di napoli

(ANSA) Caldo eccezionale a Napoli per essere ottobre: il tennista Fabio Fognini ne ha approfittato per un tuffo a mare dopo aver portato a termine con successo il match d'esordio del torneo Atp in corso sul lungomare partenopeo. Fognini, che nel primo turno del torneo ha sconfitto in tre set il francese Grenier col punteggio di 6-4; 3-6; 6-3 in circa tre ore di gioco, non c'ha pensato su due volte e una volta stretta la mano all'avversario ha attraversato la strada, si è sfilato la maglietta e si è tuffato dagli scogli per un refrigerante bagno fuori stagione.

Non senza qualche patema nel suo staff, preoccupato che potesse farsi male. L'incontro dell'azzurro, programmato inizialmente per ieri sera, era stato rinviato a oggi a causa dell'umidità che dopo una certa ora rende scivolosi i campi in sintetico allestiti sul lungomare partenopeo.

Umidità permettendo, il ligure dovrebbe tornare in campo nel tardo pomeriggio per affrontare la testa di serie numero 1 del seeding, lo spagnolo Pablo Carreno Busta, in modo da riallineare il tabellone ai quarti di finale in programma domani e recuperare i ritardi accumulati sin qui dal torneo.

fabio fognini 1