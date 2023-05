LE FOLLIE DI FOLLIERI – DOPO AVER FALLITO LA SCALATA A PALERMO, CATANIA E FOGGIA, RAFFAELLO FOLLIERI HA MESSO GLI OCCHI SULLA ROMA – UNA SORTA DI MANUEL FANTONI IN SALSA FOGGIANA, L’AFFARISTA PUGLIESE MILLANTÒ LEGAMI CON IL VATICANO, FINÌ IN CARCERE PER TRUFFA E FU FIDANZATO CON ANNE HATHEWAY. ORA SI E’ DEDICATO AL BUSINESS DEI METALLI RARI - FRIEDKIN NON VUOLE VENDERE, VALUTA LA ROMA UN MILIARDO. L’INTERESSAMENTO DI FOLLIERI RISCHIA DI ESSERE PIU’ GROTTESCO DI QUELLO DEL FANTOMATICO SCEICCO DI PERUGIA – LE FOTO DI ROMA-MILAN BY MEZZELANI

Foto di Ferdinando Mezzelani per Dagospia

Estratto dell’articolo di Roberto Maida per corrieredellosport.it

RAFFAELLO FOLLIERI ANNE HATHEWAY

Raffaello Follieri ci riprova. Dopo aver fallito la scalata a Palermo, Catania e Foggia, l'uomo d'affari pugliese ha puntato gli occhi sulla Roma. Nei giorni scorsi era nella Capitale, come testimoniato da una foto scattata su Instagram a Piazza di Spagna, e ha conosciuto i Friedkin, ai quali ha manifestato il suo interessamento per l'acquisto del club.

Per il momento però il colloquio esplorativo ha prodotto una grande distanza sulle valutazioni: i Friedkin, che hanno appena assunto la nuova amministratrice delegata Lina Soukoulou e stanno aspettando il via libera per lo stadio di Pietralata, hanno chiesto un miliardo per ragionare su una possibile trattativa. Si tratta di una cifra fuori mercato che conferma due cose: 1) la proprietà americana non ha intenzione di vendere la società, almeno in questo momento; 2) la Roma gode di un crescente appeal, a dispetto delle sofferenze finanziarie e dell'esposizione debitoria.

RAFFAELLO FOLLIERI ANNE HATHEWAY 3

Chi è Raffaello Follieri

Molto inserito nel tessuto economico-politico dell'Arabia Saudita, dove ha coltivato amicizie importanti e acquisito credibilità presso la famiglia reale, Follieri è convinto di poter comprare la Roma da solo. Classe '78, dopo il passato burrascoso negli Stati Uniti si è dedicato al business dell'energia. Prima il petrolio, più di recente il gas e soprattutto i cosiddetti metalli rari di cui secondo la rivista Forbes controlla l'8 per cento della produzione mondiale, un giro d'affari da 30 miliardi di euro.

(…)

FOLLIERI

Estratto da laroma24.it - "Il re dei metalli rari". Così è stato definito dalla rivista Forbes Raffaello Follieri, che, secondo le indiscrezioni del Corriere dello Sport, avrebbe un ruolo rilevante nell'offerta recapitata alla famiglia Friedkin da un gruppo saudita per rilevare la Roma, in quanto farebbe parte di quel gruppo di intermediari e possibili frontmen che avrebbero raccolto manifestazioni di interesse nei confronti della società giallorossa a Riad.

raffaello follieri

Tornando ai metalli, Follieri lo scorso anno ne deteneva l'8% della produzione mondiale, stimato in 30 miliardi di euro. Il tutto per mezzo delle aziende di famiglia di cui è amministratore delegato, cioè la Follieri Capital Limited e le più recenti Follieri Oil e Follieri Energy Group. Non solo, perché il faccendiere, nato a San Giovanni Rotondo (in provincia di Foggia) nel 1978, una volta rientrato in Italia dagli Stati Uniti, ha comprato 162 stazioni di servizio e tre magazzini di petrolio, investendo, oltre che nei metalli rari, anche nelle energie rinnovabili, e stringendo partnership con il mondo arabo.

raffaello follieri anne hathaway

Se il suo presente in Italia sembra splendere, non si può dire lo stesso del suo passato nel continente americano. Follieri, infatti, ha trascorso quattro anni e mezzo in un carcere della Pennsylvania, dopo essere stato condannato nel 2008 a scontare la pena per 14 capi di imputazione, tra cui associazione a delinquere e riciclaggio. Il tutto a causa di una truffa da 2 milioni di dollari: spacciandosi per consulente finanziario del Vaticano, il faccendiere pugliese convinse diversi imprenditori vicini all'ex presidente statunitense Bill Clinton, poi risarciti con 3,6 milioni di dollari, a investire somme ingenti (da lui dilapidate) in business inesistenti.

raffaello follieri anne hathaway dal papa

Proprio alla Santa Sede, infatti, aveva legato i suoi affari a partire dal 2003, quando iniziò a rastrellare beni venduti da questa per risarcire le vittime dello scandalo pedofilia e li trasformò in edifici di pregio. Durante la sua scalata, si avvicinò a due candidati alla Casa Bianca come Hillary Clinton e John McCain, intrecciando anche una relazione con la famosa attrice hollywoodiana Anne Hathaway, che terminò poco prima della sua condanna.

raffaello follieri

Scontata quest'ultima e tornato in Italia, Follieri ha anche provato più di una volta ad acquistare società di calcio. Nell'ordine, Palermo, Catania e Foggia (...)

AL QADDUMI FELPA AS ROMA AL QADDUMI vito cozzoli foto mezzelani gmt 29 vito cozzoli foto mezzelani gmt 28 vito cozzoli foto mezzelani gmt 27 vip foto mezzelani gmt 62 vip foto mezzelani gmt 40 vip foto mezzelani gmt 37 vincenzo santopadre foto mezzelani gmt 78 vip foto mezzelani gmt 61 valeriano bernardini foto mezzelani gmt 36 vincenzo santopadre foto mezzelani gmt 77 vip foto mezzelani gmt 38 tifosi roma foto mezzelani gmt 2 vip foto mezzelani gmt 39 vip foto mezzelani gmt 63 vip foto mezzelani gmt 60 vito cozzoli foto mezzelani gmt 3 vito cozzoli foto mezzelani gmt 26 simone di carlo foto mezzelani gmt 68 simone di carlo foto mezzelani gmt 67 roma vs milan foto mezzelani gmt 42 roma vs milan foto mezzelani gmt 43 simone di carlo foto mezzelani gmt 69 roma vs milan foto mezzelani gmt 24 roma vs milan foto mezzelani gmt 22 roma vs milan foto mezzelani gmt 20 roma vs milan foto mezzelani gmt 21 roma vs milan foto mezzelani gmt 19 nepi lollobrigida malago foto mezzelani gmt 82 nicole fatiga foto mezzelani gmt 66 meneschincheri malago foto mezzelani gmt 25 mario pescante foto mezzelani gmt 34 lina souloukou foto mezzelani gmt 18 lina souloukou foto mezzelani gmt 17 lina souloukou foto mezzelani gmt 15 lina souloukou foto mezzelani gmt 16 leao foto mezzelani gmt 9 leao foto mezzelani gmt 14 leao foto mezzelani gmt 13 leao foto mezzelani gmt 12 leao foto mezzelani gmt 11 leao foto mezzelani gmt 10 ilaria infelisi foto mezzelani gmt 8 giovanni malago foto mezzelani gmt 59 giovanni malago foto mezzelani gmt 58 ilaria infelisi foto mezzelani gmt 4 ilaria infelisi foto mezzelani gmt 5 ilaria infelisi foto mezzelani gmt 6 giovanni malago foto mezzelani gmt 57 ilaria infelisi foto mezzelani gmt 7 gasparri tognetti foto mezzelani gmt 51 ferdinando mezzelani francesca lollobrigida foto mezzelani gmt 80 diego nepi francesca lollobrigida foto mezzelani gmt 75 diego nepi francesca lollobrigida foto mezzelani gmt 76 felice mariani foto mezzelani gmt 65 gasparri tognetti foto mezzelani gmt 50 gasparri tognetti foto mezzelani gmt 52 gen adinolfi foto mezzelani gmt 44 gianni rivera laura marconi foto mezzelani gmt 45 diego nepi foto mezzelani gmt 72 diego nepi foto mezzelani gmt 73 diego nepi foto mezzelani gmt 70 diego nepi foto mezzelani gmt 71 diego nepi foto mezzelani gmt 74 diego nepi francesca lollobrigida foto mezzelani gmt 81 de lillo foto mezzelani gmt 53 gianni rivera laura marconi foto mezzelani gmt 46 antonio giralda foto mezzelani gmt 31 antonio giralda foto mezzelani gmt 32 antonio giralda foto mezzelani gmt 33 avv conte foto mezzelani gmt 79 cicchitto rinalduzzi foto mezzelani gmt 35 gianni rivera laura marconi foto mezzelani gmt 47 gianni rivera laura marconi foto mezzelani gmt 48 gianni rivera laura marconi foto mezzelani gmt 83 gianni rivera e vito cozzoli foto mezzelani gmt 30 giovanni malago foto mezzelani gmt 56 giovanni malago foto mezzelani gmt 64 giovanni malago foto mezzelani gmt 55 giovanni malago foto mezzelani gmt 54 zibi boniek foto mezzelani gmt