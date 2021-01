FOLLIE PER MBAPPÉ - IL REAL MADRID HA UN PIANO PER IL 22ENNE DEL PSG: VENDERE GIOCATORI DELL’ATTUALE ROSA PER 100 MILIONI, RAGGIUNGERE GLI 800 DI RICAVI E… - UN'OPERAZIONE FAVORITA ANCHE DAL FATTO CHE IL CLUB PARIGINO HA AVUTO 200 MILIONI DI PERDITE - L'ACCORDO TRA I DUE CLUB SAREBBE STATO RAGGIUNTO POI SULLA BASE DI 145 MILIONI DI EURO PIÙ 35 MILIONI DI BONUS. CIFRE DI UN ALTRO CALCIO: PRE-COVID...

Da liberoquotidiano.it

mbappè

C'è un piano economico del Real Madrid per ingaggiare Kylian Mbappé, l'attaccante francese di 22 anni in forza al Paris Saint Germain: vendere giocatori della rosa attuale per circa 100 milioni di euro. Raggiungere 800 milioni di entrate con il ritorno del pubblico ed accedere a crediti favorevoli per intraprendere l'operazione.

mbappè

Una operazione favorita anche dal fatto che il club parigino ha avuto 200 milioni di perdite e uno dei giocatori che potrebbe salutare il club è proprio Mbappé. Il Real Madrid proverà così l'assalto al calciatore, ma visti i presupposti il costo del cartellino sarà inferiore rispetto al passato.

Infatti dal Monaco, la prima squadra di Mbappé, al Psg l'attaccante, nell'agosto del 2017, passò in prestito con diritto di riscatto per i parigini. L'accordo tra i due club, per il trasferimento a titolo definitivo, sarebbe stato raggiunto poi sulla base di 145 milioni di euro più 35 milioni di bonus. Cifre di un altro calcio: pre-Covid.

