23 gen 2021 17:43

FONSECA, SENTI ANCELOTTI: "IL PASTICCIO DEI 6 CAMBI? ALLA ROMA NON DOVREBBE SUCCEDERE, LO SANNO TUTTI QUALI SONO LE REGOLE. DE ROSSI? SE UNO HA VOGLIA DI ALLENARE PIÙ IN ALTO COMINCIA E MEGLIO È. DANIELE IL CALCIO LO CONOSCE. UN PO’ COME PIRLO. NON SI DICE NO AD UN’OFFERTA COME QUELLA DELLA JUVE. DA PICCOLO TIFAVO INTER. PER UN MOMENTO SONO STATO VICINO AL CLUB NERAZZURRO…"