Guido D’Ubaldo per corrieredellosport.it

[...] Nel sottopassaggio e negli spogliatoi sono volate parole grosse, prima tra Dzeko e un collaboratore dello staff, poi anche con l’allenatore. Il clima è diventato rovente, qualcuno si è messo in mezzo per evitare il peggio.

I due non si sopportano da tempo, ma in questi mesi hanno provato ad andare avanti. Dzeko martedì è entrato in campo maldisposto, quando Fonseca lo ha buttato dentro all’inizio dei supplementari. Si sarebbe aspettato di essere chiamato in causa prima, in una partita da ribaltare per passare il turno, dopo che la Roma si era ritrovata sotto di due gol.

Giovedì Fonseca ha comunicato alla squadra la decisione di escludere Dzeko dalla lista dei convocati per la partita contro lo Spezia, anche con il ritiro della fascia di capitano. Una scelta dura, che ha scatenato la reazione dei giocatori. Anche Fazio avrebbe avuto un confronto abbastanza acceso con l’allenatore, che invece sarebbe rimasto deluso da Pellegrini, che ha preso le difese del capitano suo amico. I giocatori si sono schierati in quel momento dalla parte del capitano, contestando la scelta del tecnico. Anche se non tutti all’interno dello spogliatoio amano i comportamenti del bosniaco.

Dunque giovedì, alla fine della riunione, Fonseca ha preso la decisione di escludere Dzeko. In un certo senso avallata dalla società, che non ha preso provvedimenti ufficiali nei confronti del capitano. Ma la fiducia nei confronti dell’allenatore resta a tempo. E già oggi sarà più chiaro l’indirizzo che prenderà il club. Difficile ricomporre lo strappo tra Dzeko e Fonseca, ma ancora più difficile liberarsi oggi del centravanti divenuto scomodo, che guadagna sette milioni l’anno, anche per la prossima stagione. Inter e Juventus, che hanno mostrato in passato attenzioni nei confronti di Edin, non sono più nelle condizioni di fare un’operazione del genere. Un agente italiano lo ha offerto al West Ham, che cerca un centravanti e ha visto sfumare la possibilità di arrivare a Simeone.

Da corrieredellosport.it

Roma alla resa dei conti. La partita di oggi è decisiva: forse anche in caso di pareggio. Solo una vittoria contro lo Spezia potrebbe salvare Fonseca, perché i Friedkin preferirebbero cambiare a fine stagione. Ma la situazione sta precipitando e probabilmente non si può più aspettare.

Soprattutto alla luce delle tensioni interne che agitano Trigoria. La prima scelta è indiscutibilmente Massimiliano Allegri, contattato già a settembre da Fienga, al quale diede la sua disponibilità. Allegri sarebbe anche disposto a valutare la possibilità di entrare in corsa, ma a certe condizioni. Dipende dall’ingaggio e dal progetto tecnico. Nelle ultime ore attraverso contatti indiretti ha ribadito la sua disponibilità. In questi giorni è a Roma, dove la sua compagna Ambra Angiolini sta registrando un programma in Rai. Allegri ritiene che la squadra sia buona, avrebbe bisogno solo di un terzino e di un altro rinforzo. Ritiene inoltre che Dzeko debba essere gestito in modo diverso.

Considerate le difficoltà contrattuali di Sarri, più difficile da liberare dal vincolo contrattuale ancora in essere con la Juve, la soluzione alternativa è Walter Mazzarri, che verrebbe di corsa, anche con un contratto di solo sei mesi, con la clausola del rinnovo in caso di qualificazione Champions. Anche Mazzarri è convinto che la Roma sia attrezzata per entrare tre le prime quattro e ha il vantaggio che il 3-5-2 è il suo marchio di fabbrica.

