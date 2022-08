LA FORMULA 1 S'INGINOCCHIA VERSO LA MECCA - PER LA PRIMA VOLTA A DETTARE IL CALENDARIO DEL PROSSIMO MONDIALE DI FORMULA 1 SARÀ IL RAMADAN (E NON IL CALENDARIO CRISTIANO) - GLI SPOSTAMENTI DOVREBBERO RIGUARDARE IL BAHREIN, CHE IN PIU' DI UN'OCCASIONE HA INAUGURATO IL CAMPIONATO, E L'ARABIA SAUDITA...

Stefano Mancini per “la Stampa”

La Formula 1 riparte domenica in Belgio. I biglietti? «Tutti esauriti, sono previsti 120 mila spettatori al giorno, lo stesso in Olanda la settimana successiva. A Monza ci aspettiamo 250 mila persone nel weekend». Stefano Domenicali racconta la F1 ereditata nel 2021 in piena era Covid e oggi in gran forma. Un mondo in continua evoluzione. In attesa del calendario della prossima stagione, prende già forma quello del 2024.

E per la prima volta a condizionare dati ed eventi sarà il Ramadan, il mese del digiuno musulmano il cui inizio sarà il 10 marzo. Per la prima volta non saranno i ritmi del calendario cristiano, dalle ferie di Ferragosto (l'Assunzione) alle vacanze di Natale, a dettare l'alternarsi di Gran premi e riposi. «Ci saranno novità rispetto ai calendari precedenti», si limita a dire Domenicali.

Gli spostamenti dovrebbe riguardare il Bahrein, che in più occasioni ha inaugurato il campionato, e l'Arabia Saudita. «L'Arabia sarà parte del nostro futuro - assicura Domenicali -. Non possiamo aspettarci un cambiamento dal giorno alla notte in una cultura millenaria, ma la teniamo sotto i nostri riflettori».

Il futuro dei Gp europei secondo il presidente della F1: «Potrebbe esserci una rotazione, Monza (sotto contratto fino al 2025, ndr) festeggia i 100 anni di storia, ma non basta: anche se è un luogo iconico deve investire per un grande futuro e rifare le infrastrutture. Nulla è garantito».

Sulla stagione in corso, Domenicali fa il tifo per un altro finale thrilling: «Gli 80 punti di distacco tra Verstappen e Leclerc sono tanti, ma mai dire mai. Ricordo il 2007, quando Raikkonen rimontò nelle ultime due gare. Potrebbero esserci grandi sorprese, errori, problemi di affidabilità. Sarebbero felici i nostri fan».

Ci sarà spazio per una donna in F1? «Dobbiamo creare una piramide di gare dal basso al vertice. Però è più facile che cada un meteorite sulla Terra che nei prossimi 5 anni ci sia una pilota in Formula 1».