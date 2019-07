FORMULA BOOM! – PER IL 2021 SI PROFILA UN CLAMOROSO SCAMBIO: HAMILTON IN RED BULL E VERSTAPPEN IN MERCEDES – SEMBRA ESSERSI OSCURATA LA STELLA DI VETTEL: LA FERRARI PUNTA SU LECLERC MA SPERA CHE IL TEDESCO NON MOLLI FINO A FINE 2020. PER LA SUCCESSIONE SI PENSA A UN PILOTA ESPERTO (RICCIARDO) CHE FACCIA DA CHIOCCIA A CHARLES, "IL PREDESTINATO" - INTANTO ALONSO…

Giorgio Terruzzi per il “Corriere della sera”

hamilton

Uno scambio Hamilton-Verstappen. È questa la doppia mossa, clamorosa e segreta, sulla quale stanno meditando e lavorando Mercedes e Red Bull, in accordo, a quanto pare, con i due piloti.

verstappen 62

Stiamo parlando del 2021, sia chiaro, quando i contratti in essere potranno facilitare questa rivoluzione. E stiamo parlando di uno scenario che vede protagonista anche la Ferrari. Già, perché sia Hamilton sia Verstappen in questi mesi si sono offerti al Cavallino con modalità e tempi diversi, ricevendo cortesi ma fermi rifiuti. Le motivazioni sono piuttosto logiche.

Hamilton non ha mai nascosto di voler tentare l' avventura in rosso; Verstappen ha voglia di abbinare il proprio destino a un nuovo marchio, se possibile più pesante e prestigioso di Red Bull, che pure gli ha dato ogni opportunità per diventare la star acclamatissima che è oggi.

vettel

Il fatto è che in Ferrari hanno ormai compiuto una scelta precisa: puntare su Leclerc per cercare di costruire un vero ciclo. Sono molto consistenti ormai i dati a disposizione per dare un peso alla stoffa di Charles e a Maranello sono convinti che il ragazzo offra ogni garanzia, soprattutto dopo aver smaltito questo primo anno di esperienze ad alta pressione, errori compresi.

vettel

Dunque, dato Leclerc come baricentro di ogni progetto futuro, si è deciso per una tutela del gioiello di famiglia, evitando di mettergli al fianco un campionissimo, portatore di un protagonismo assoluto con annesse legittime ambizioni da prima guida. Piuttosto, alla Ferrari pensano a un pilota forte ed esperto che possa supportare comunque la squadra. Primo nome della lista: Daniel Ricciardo. Con la speranza che Vettel non molli sino a fine 2020, al fianco di un giovane che lo sta già mettendo in costante difficoltà.

Per coerenza, la Ferrari è stata costretta a spegnere anche la grande voglia di un ritorno di Fernando Alonso, un pilota che nonostante l' età e la lontananza dai Gp fa ancora paura a tutti i colleghi, alle prese con molti rimpianti legati ai suoi anni in rosso.

vettel

Dunque per Hamilton e Verstappen, caduta l' ipotesi Ferrari, non rimangono molte alternative. Stare dove si trovano o scambiare le loro macchine, le uniche disponibili per puntare ad allungare curriculum trionfali. Lewis ha in mente di abbattere il primato di Schumacher (sette titoli Mondiali) e vorrebbe tentare di farlo con una vettura diversa da quella che guida ora. Il sogno: sommare un numero quasi irraggiungibile di corone, vinte con tre team diversi.

verstappen leclerc

McLaren (2008), Mercedes (2014, 15, 17, 18) e Red Bull appunto, in mancanza di una Ferrari, quando sarà arrivato almeno a quota sei Mondiali, considerando come probabile la conquista del titolo 2019.

leclerc

Una scelta confortata dai progressi Honda, dal genio di Adrian Newey e da una fame che non cala.Per Verstappen si tratterebbe invece di approdare nella squadra più vincente di quest' epoca per dare a Mercedes una nuova stagione felice grazie al proprio talento e alla propria esuberanza. Una doppia voglia di cambiamento e di rilancio, benedetta da Liberty Media. Serve solo attendere un poco. Non per ogni mossa. Alonso, proprio lui, sta cercando di saltare sulla Red Bull di Gasly. Con l' idea di farlo addirittura entro la fine di questa stagione.

leclerc vettel verstappen verstappen verstappen verstappen leclerc 4 leclerc leclerc 5 leclerc leclerc leclerc hamilton lewis hamilton alonso in visita alla ferrari nel bahrein lewis hamilton alonso in visita alla ferrari nel bahrein hamilton bottas leclerc