11 mar 2022 19:13

FORMULA CRUCCA E TAROCCA - IL CAMPIONATO NON E' ANCORA PARTITO MA LA BATTAGLIA GIA' S'INFIAMMA PER I CAMBIAMENTI MESSI IN ATTO DALLA NUOVA MERCEDES. INFATTI, LE BOCCHE DI RAFFREDDAMENTO SONO VERTICALI E NON ORIZZONTALI IN MODO DA AVERE PANCE STRETTISSIME, QUASI INESISTENTI, CON GROSSI VANTAGGI PER LA PENETRAZIONE AERODINAMICA - LE DIFFERENZE TRA LE FERRARI E LE MERCEDES...