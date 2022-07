10 lug 2022 16:41

FORMULA MAGICA – LECLERC SORPASSA TRE VOLTE VERSTAPPEN E 19 ANNI DOPO SCHUMACHER PORTA LA FERRARI A VINCERE IN AUSTRIA IN CASA RED BULL – VERSTAPPEN SECONDO. SUL PODIO AL TERZO POSTO SALE HAMILTON – SAINZ CON L’AUTO IN FIAMME COSTRETTO AL RITIRO…