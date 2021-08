FORMULA NOIA - PER EVITARE CHE GLI SPETTATORI SI ADDORMENTINO SUL DIVANO LA F1 SI INVENTA IL PREMIO AL PILOTA CHE COMPIE PIÙ SORPASSI, CHE SARÀ ASSEGNATO A FINE ANNO - AL MOMENTO IL RICONOSCIMENTO FINIREBBE A SEBASTIAN VETTEL, ATTUALE LEADER DI QUESTA SPECIALE CLASSIFICA - DI MEZZO CI SONO PURE I SOLDI DELLE CRYPTOVALUTE: LA NOVITÀ INFATTI VERRÀ SPONSORIZZATA DA UNA PIATTAFORMA PER SCAMBI IN MONETA VIRTUALE E SI CHIAMERÀ "CRYPTO.COM OVERTAKE AWARD"...

Matteo Novembrini per www.corrieredellosport.it

sorpassi in formula 1 6

Si chiama "Crypto.com Overtake Award" ed è il premio che verrà assegnato a fine anno al pilota che avrà effettuato più sorpassi. La F1 si appresta a tornare in pista con questa novità, un premio che al momento finirebbe nelle mani di Sebastian Vettel, attuale leader di questa speciale classifica.

sorpassi in formula 1 5

Rapporto che si rafforza

Lo ha annunciato la F1 stessa, rafforzando la collaborazione nata nel mese scorso con Crypto.com, piattaforma per scambi, depositi e investimenti in criptovalute. Crypto.com sarà anche "Global and Title Partner" delle ultime due Sprint Qualifying previste nel 2021, a Monza ed Interlagos.

sorpassi in formula 1 4

Premio al coraggio

Ben Pincus, direttore delle partnership commerciali in Formula 1, ha dichiarato: "Siamo lieti di espandere la nostra partnership con Crypto.com introducendo l'Overtake Award che accompagnerà il marchio Formula 1 per tutta la stagione, oltre ad essere Global and Title Partner per le Qualifiche Sprint. Il Crypto.com Overtake Award ci dà la possibilità di esaltare l'istinto dei piloti di compiere manovre audaci che riflettono qualità utili nel campo delle criptovalute".

sorpassi in formula 1 3

Steve Kalifowitz, responsabile del marketing per Crypto.com, ha sottolineato l'entusiasmo da parte della piattaforma che rappresenta nel legarsi al Circus: "Siamo estremamente orgogliosi di introdurre per la prima volta un premio di questo genere in Formula 1. Ci sforziamo di creare collaborazioni che offrano opportunità vincenti e non riesco ad immaginarne una migliore del Crypto.com Overtake Award. Questo premio consente ai nostri valori di risplendere celebrando i momenti in cui i piloti mostrano il loro coraggio. Questa stagione ha già visto alcuni sorpassi incredibili e non vedo l'ora di vedere chi sarà il campione di quest'anno".

sorpassi in formula 1 1 sorpassi in formula 1 2