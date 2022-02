FORMULA VAR: COSI’ HANNO RUBATO IL MONDIALE A HAMILTON - MICHAEL MASI, IL DIRETTORE DI GARA DELLA F.1 AL CENTRO DELL’INCHIESTA DELLA FIA, SUL CAOTICO FINALE DI ABU DHABI CHE HA DECISO L’ASSEGNAZIONE DEL TITOLO A VERSTAPPEN, SAREBBE STATO ETERODIRETTO DAL DIRETTORE SPORTIVO DELLA RED BULL CHE LO AVREBBE CONSIGLIATO SU COME GESTIRE LE AUTO DOPPIATE – LA SORTE DI MASI APPARE SEGNATA. E QUEST’ANNO CI SARÀ UNA SORTA DI VAR CHE AIUTERÀ IL DIRETTORE GARA DURANTE IL GP…

Da La Gazzetta dello Sport

C'è un messaggio radio che rischia di inguaiare Michael Masi, il direttore di gara della F.1, al centro dell'inchiesta aperta dalla Fia per fare chiarezza sul caotico finale di Abu Dhabi che ha deciso l'assegnazione del Mondiale a favore di Max Verstappen.

In uno dei messaggi si sente la voce del direttore sportivo della Red Bull, Jonathan Wheatley, consigliare Masi su come gestire le auto doppiate che si trovano tra Lewis Hamilton, in quel momento in testa alla corsa, e il rivale. «Quelle auto doppiate - dice Wheatley - non è necessario lasciarle passare e fare loro raggiungere il fondo del gruppo. Devi solo lasciarle andare e poi fai ripartire la gara». Masi risponde: «Capito».

Stranamente, malgrado la Fia avesse reso noto il flusso dei messaggi radio già il 16 dicembre questo scambio si era perso e chiaramente lascia intendere che il dirigente australiano, la cui sorte pare segnata, sia stato condizionato a vantaggio del team di Milton Keynes. La Fia ha promesso che lunedì 14 farà conoscere ai team in occasione della Commissione F.1 le proprie valutazioni. E comunque da quest' anno, con o senza Masi ai GP, ci sarà una sorta di Var che aiuterà il direttore gara (i cui compiti verranno spacchettati) durante il GP.

