Francesco Persili per Dagospia

Fognini-Roma-2019

“Vado un attimo a casa e poi torno per la partita di Fognini”. Il vento e il freddo non fermano Bernardo Corradi, ex attaccante di Lazio e Inter, contagiato dall’atmosfera carica di passione e adrenalina del Foro Italico: “Gli Internazionali si confermano una delle manifestazioni più riuscite. Siamo alla vigilia di una grande stagione di eventi per lo sport italiano: gli Europei Under 21 di giugno, le quattro gare (tra cui quella inaugurale) di Euro 2020, le finali di World Tour in settembre e poi i mondiali di beach volley, i Mondiali di Cortina di sci e le Atp finals nel 2021, la Ryder Cup di golf nel 2022 e la candidatura di Milano-Cortina per i Giochi Invernali del 2026. Dal punto di vista sportivo siamo una nazione in movimento”, rimarca l’ex calciatore biancoceleste che parla anche della finale di Coppa Italia tra la “sua” Lazio e l’Atalanta: “La squadra di Inzaghi si è ripresa dopo un piccolo passaggio a vuoto, la Dea gioca molto bene. Sarà una bellissima partita”.

La moglie, Elena Santarelli, ha comunicato su Instagram qualche giorno fa che il primogenito Giacomo ha vinto la battaglia contro il tumore. Per la famiglia Corradi è la fine di un incubo: “Ha già detto tutto mia moglie sui social”, chiosa l’ex vicecommissario della Lega Calcio.

cecchinato

Nell’attesa del match di Fognini Cecchinato scherza sulla vittoria in rimonta contro De Minaur: “Mi chiamano diesel. Ho lottato come sempre. Prodezze? Oggi non ne ho viste”. L’attesissimo Federer nel frattempo atterra a Ciampino e il tennista palermitano rivela: “Roger mi ha detto che sono il tennista preferito dal figlio. Il mio sogno è giocare contro lo svizzero prima che si ritiri”. La vita di Ceck è cambiata dalla semifinale dell’anno scorso a Parigi: “Mi piace la fama – ammette candidamente il numero 2 del tennis italiano – i bambini vengono da me per chiedermi foto o autografi. Mi ricordano quando lo facevo io…”. Tifoso del Milan, Cecchinato non sceglie tra un’altra semifinale al Roland Garros e il Milan in Champions: “Speriamo in tutte e due...”

corradi santarelli

Il tempo di registrare l’eliminazione di Monfils sostenuto sugli spalti del Pietrangeli dalla compagna Elina Svitolina che Fognini affonda per la prima volta sul rosso Tsonga. “E’ stato importante averla portata a casa”, le prime parole del tennista ligure, frenato da un fastidio alla schiena (“Sono sotto antinfiammatori”) ma pronto alla battuta in sala stampa: “Mi fate i complimenti per il rovescio lungo linea del primo set? Pensavo me li faceste per la partita. Sto mantenendo un certo livello di concentrazione che fino a poco tempo fa era mancata…” Fognini rivela di aver partecipato all’ideazione della maglietta 'Emporio Armani' con lo skyline della Capitale stilizzato. “Dopo Montecarlo, un bis a Roma? E’ il torneo dei sogni per un italiano. Chi vivrà, vedrà…”.

daniele lupo

A godersi lo show del numero uno del tennis azzurro contro il francese c’è anche Daniele Lupo, argento olimpico a Rio nel beach volley. “Stavo studiando il campo…”, ironizza. A settembre il Centrale ospiterà le finali del World Tour. Due anni dopo a Roma arriveranno anche i Mondiali. “Volevo sentire la magia che si respira in questo posto. E’ veramente pazzesca”, sottolinea il beacher che dopo aver sconfitto un tumore alle ossa si è giocato la finale olimpica a Rio in coppia con Paolo Nicolai. Obiettivo Tokyo 2020: “Ho iniziato quest’anno la qualifica, sono stato fermo tre tornei perché mi sono fatto male. Ora sto recuperando da un infortunio alla mano destra, la prossima settimana torno in campo”.

sara sampaio

Gli ultimi scambi del match dell’azzurro contro Tsonga li ha guardato in piedi insieme al presidente del Coni Malagò. “Fognini lo stimo, mi piace tifarlo", riprende Lupo. Federer e Djokovic hanno detto 'bravo' al tennista italiano per la vittoria di Montecarlo. "Da sportivo mi astengo dal mandare messaggini. Se vedrò Fabio, gli farò i complimenti di persona". Ma gli Internazionali non sono finiti. "Tornerò per vedere Federer. Lui è un esempio da seguire. C’è solo da imparare da un campionissimo come lui”. E se dovesse invitare a cena una sportiva? “Ce ne sono veramente tante ma a me piacciono di più le modelle, tipo Sara Sampaio di Victoria’s Secret…”

