2 mag 2022 16:30

FORZA SINISA! MIHAJLOVIC E’ STATO DIMESSO DALL’OSPEDALE DOPO LA RECIDIVA DELLA LEUCEMIA: “BUONE CONDIZIONI GENERALI” - SINISA HA LASCIATO L'ISTITUTO SERAGNOLI DEL SANT'ORSOLA DOVE ERA ENTRATO LO SCORSO 29 MARZO PER RIPRENDERE LA SUA BATTAGLIA CONTRO LA MALATTIA – LA BATTUTA AI SUOI GIOCATORI: "DA QUANDO SONO ENTRATO IN OSPEDALE NON AVETE PIÙ PERSO. SE CONTINUATE COSÌ, ALLORA POSSO PURE RESTARE...”