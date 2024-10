A FRANCE’ DATTE PACE: TROVATI UN HOBBY! A 48 ANNI TOTTI, COME FOSSE UN ROCKY UN PO’ RINCO O UN JAKE LA MOTTA SBALLATO, PENSA DI POTER TORNARE A GIOCARE IN SERIE A. E’ ORA CHE "IL PUPONE" FACCIA I CONTI CON LA REALTA’: A QUELL’ETA’ GIOCARE CON I VENTENNI LO ESPORREBBE A FIGURACCE COLOSSALI. PERCHE' ROVINARE IL RICORDO DEL CAMPIONE CHE FU? - LA BATTUTA DI PANATTA E LE PAROLE DEL PRESIDENTE DEL COMO: "TOTTI? POSSIAMO ESSERE ESTREMI, MA NON A QUEL LIVELLO..."

Il più bravo a raccontare il ritorno è stato Omero, ma alla fine anche Itaca era diversa da come Odisseo se la ricordava. E lui era così cambiato che l’unico che lo riconobbe fu il suo cane, Argo: mosse la coda e abbassò le orecchie ma anche lui era talmente vecchio che non riuscì neanche ad andare incontro al suo padrone.

Quando Francesco Totti ha smesso di giocare sembrava già vecchio, avrebbe compiuto 41 anni dopo pochi mesi, aveva voluto la moglie e i tre figli sul campo con lui, mentre leggeva faticosamente la lettera che aveva scritto. Al suo giocattolo preferito, il pallone. Al tempo, «maledetto tempo» lo aveva chiamato: quel tempo che quando sei giovane non vedi l’ora che passi in fretta per sapere quello che succederà, e a un certo punto ti accorgi che invece passa troppo in fretta e vorresti fermarlo.

Totti quel giorno raccontò che si sentiva come se qualcuno avesse interrotto bruscamente un sogno. «Avete presente quando siete bambini, state sognando qualcosa di bello e vostra madre vi sveglia per andare a scuola? Mentre voi volete continuare a dormire e provate a riprendere il filo di quella storia e non ci si riesce mai? Stavolta non era un sogno, ma la realtà».

Quel giorno, era il 28 maggio 2017, Totti disse con sincerità quello che provava, «non sono pronto a dire basta e forse non lo sarò mai», ammise che «spegnere la luce non è facile», non si vergognò di dire che aveva paura. Da allora molte cose sono cambiate. Dopo il calcio, Francesco ha lasciato Ilary, e adesso è disposto a lasciare anche Roma. Aveva detto che non avrebbe mai giocato in un’altra squadra italiana, invece sì. A 48 anni prova a ritornare indietro, a vedere se rimettendosi a dormire torna quel sogno che si era interrotto di colpo. Non succede mai. Come avevano scritto su quello striscione? Speravo de morì prima. Deve averci creduto.

PANATTA

Francesco Totti non scherza affatto quando dice di voler tornare a giocare. L’ex capitano della Roma starebbe davvero pensando ad un clamoroso ritorno in campo dopo l’addio al calcio giocato datato 2017. Alla Domenica Sportiva ecco allora la battuta di Adriano Panatta: "Ho saputo che Totti ha deciso di tornare a giocare. A questo punto faccio un annuncio pure io, riprendo in mano la racchetta e tornerò a giocare dei tornei Atp”. Risate da parte degli altri opinionisti in studio, ma come spesso si dice: mai dire mai. Panatta, oggi 74 anni, di sicuro la classe non l’avrà persa. Così come Francesco Totti.

IL PRESIDENTE DEL COMO

E una delle squadre in cui in tanti hanno pensato è il Como neo promosso in Serie A, allenato da Cesc Fabregas e guidato da Mirwan Suwarso, che ha già ingaggiato due 'leggende' del calcio come il 42enne portiere Pepe Reina e il 32enne centrocampista Sergi Roberto. E a una domanda sull'ex numero dieci della Roma e della Nazionale il presidente dei lariani ha risposto così in un'intervista a 'La Provincia' di Como: "Totti? Possiamo essere estremi, ma non a quel livello...".

