FRANCESI PROMOSSI AGLI OTTAVI MA BOCCIATI IN GEOGRAFIA – SEI TIFOSI TRANSALPINI PENSANO CHE UNGHERIA-FRANCIA SI GIOCHI A BUCAREST E NON A BUDAPEST E VOLANO NELLA CAPITALE ROMENA. “DOBBIAMO STUDIARE DI PIU’ L’EUROPA” (NON VI FAREBBE MALE, SOMARONI) – LA SORTE, ALMENO, E’ DALLA LORO PARTE: CON IL PRIMO POSTO LA FRANCIA GIOCHERÀ GLI OTTAVI PROPRIO A BUCAREST – IL PRECEDENTE DI MICHAEL JACKSON…

Percorrere oltre mille km per poi accorgersi... di aver confuso città. È la curiosa avventura capitata a sei tifosi transalpini, partiti dalla Francia per seguire l'ultima partita del girone dei Bleus contro l'Ungheria. Il match è in programma a Budapest, ma i sei fan hanno scoperto, due ore dopo essere atterrati, di ritrovarsi a Bucarest.

A rivelarlo un giornalista del quotidiano Jurnalul National che ha notato i sei in disparte rispetto ai supporters ucraini, presenti a loro volta nella capitale rumena per sostenere la Nazionale di Shevchenko durante l'ultimo incontro perso contro l'Austria, e ha cominciato incuriosito a rivolgere loro alcune domande. In quel momento ha capito che i francesi erano lì per sbaglio.

Una volta atterrati a Bucarest, infatti, avevano seguito un gruppo di tifosi che - a parer loro - erano ungheresi ed erano diretti verso lo stadio. Peccato che circa due ore dopo si sono ritrovati in una piazza diversa da quella immaginata e hanno capito l'errore: dopo aver ricontrollato i biglietti, hanno notato che metà di loro avevano in teoria la giusta destinazione, mentre gli altri avevano prenotato erroneamente proprio per Bucarest.

Niente Ungheria-Francia, dunque, ma la sorte potrebbe essere comunque dalla loro parte: nel caso la squadra di Deschamps dovesse vincere il girone F, infatti, disputerebbe l'ottavo di finale proprio alla National Arena.

Il precedente di... Michael Jackson!

Un precedente simile capitò nel 1992 a Michael Jackson. Affacciandosi dal balcone del Palazzo del Parlamento rumeno, infatti, si rivolse ai suoi fan gridando per sbaglio: "Ciao Budapest".

(…) Quello di confondere Budapest con Bucarest non è stato l'unico errore dei ragazzi francesi, che non hanno carpito le distinzioni tra la bandiere rumene e quella ungherese né hanno colto la differenza tra la lingua parlata dai funzionari dell'aeroporto. Nessuno di questi indizi ha destato sospetti ai viaggiatori di essere arrivati nel posto sbagliato.

Intervistati dal giornale rumeno che ha riportato questa esperienza, i ragazzi hanno dichiarato che vedendo tutti quei tifosi pensavano che fossero ungheresi in cammino verso lo stadio: "Pensavamo che fossero tifosi ungheresi che andavano alla partita e li abbiamo seguiti, pensando che essendo della città conoscessero la strada per lo stadio". Alla fine hanno scoperto il loro errore e hanno guardato Ungheria-Francia in tv ma uno dei membri del gruppo ha affermato: "Dobbiamo studiare di più l'Europa".

