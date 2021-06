"ZORO" IN CONDOTTA - IRRESISTIBILE PER LA SINISTRA E TREMENDO PER LA DESTRA, DIEGO BIANCHI IN ARTE ZORO È UNO DEI PERSONAGGI PIÙ DIVISIVI DELLA TELEVISIONE ITALIANA - ROMANO DEL QUARTIERE PIÙ ROMANO DI ROMA, SAN GIOVANNI, È UN PO' PIÙ COATTO DI FORMIGLI, UN PO' MENO RADICAL CHIC DELLA GRUBER: IL SUO “PROPAGANDA LIVE” È FANTASTICO: E CHI NON LO PENSA È UN SALVINIANO IGNORANTE POPULISTA SOVRANISTA SESSISTA BIANCO OMOFOBO MELONIANO...