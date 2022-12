16 dic 2022 13:20

O FRIEDKIN COSTRUISCE UNA ROMA DA CHAMPIONS O MOURINHO A FINE STAGIONE TOGLIE IL DISTURBO E VA A FARE IL CT DEL PORTOGALLO – NIENTE DOPPIO INCARICO PER LO "SPECIAL". ECCO COSA HA DETTO L’AGENTE DEL TECNICO, JORGE MENDES, AL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE LUSITANA: PER ADESSO C’È SOLO LA ROMA. NEI PROSSIMI MESI, PERÒ, JOSÉ PARLERÀ CON LA SOCIETÀ. MOU HA UN CONTRATTO FINO AL 2024: POTREBBE RINNOVARE, COME ANDAR VIA CON UN ANNO DI ANTICIPO, SE…