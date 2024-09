FRIEDKIN SI PAPPA L’EVERTON E PREPARA L’ADDIO ALLA ROMA? – “FLOP DAN” HA ACQUISTATO IL CLUB INGLESE CON IL NUOVO STADIO QUASI PRONTO E, NONOSTANTE LE RASSICURAZIONI AI TIFOSI GIALLOROSSI, SI FANNO PIU’ INSISTENTI LE VOCI DI UNA CESSIONE DELLA "MAGICA" A UN FONDO ARABO. È DI LUGLIO 2023 LA PRIMA OFFERTA DA CIRCA 850 MILIONI DI EURO, RIFIUTATA DAI FRIEDKIN - LE CONNESSIONI CON IL GOLFO: DALLO SPONSOR ALLE OPERAZIONI DI MERCATO. L’ASSE TRA RIAD E ROMA POTREBBE COINVOLGERE ANCHE MALAGO' CHE...

Dal Big Bang al riallineamento dei pianeti. A una normalità però solo apparente. A Roma, sponda giallorossa, ogni secondo conta.

E non sono ammesse frenate. Non si è ancora fermata la giostra che mercoledì ha lanciato fuori dall’orbita di Trigoria il totem Daniele De Rossi, scelto dalla proprietà americana per sostituire Mourinho e tenere a bada i tifosi. Domenica è stato il turno di Lina Souloukou, ad diventata settimana dopo settimana sempre più impopolare. È di ieri, poi, l’acquisto dell’Everton da parte di Dan e Ryan Friedkin. Non è finita qui: a breve arriverà il nome del sostituto della supermanager greca. In pole per la poltrona c’è l’avvocato del club, Lorenzo Vitali. E questa promette di non essere nemmeno l’ultima turbolenza romanista.

Perché continuano a circolare voci su una possibile cessione del club.

L’acquisizione dell’Everton per circa 600 milioni di euro «non modifica l’impegno verso la Roma — assicurano i Friedkin — Al contrario, la sinergia tra i club potrà portare solo vantaggi (nonostante la Fifa lo vieti, ndr). Il nostro impegno a Roma non sarà ridotto». Ma da mesi, come detto, si sommano gli indizi che lasciano pensare a una cessione del club giallorosso. Una società con un organigramma sempre più leggero.

La cacciata dell’amministratrice delegata è solo l’ultimo degli addii a Trigoria. Svuotata da figure dirigenziali, mai rimpiazzate, e con una catena di comando ridotta all’osso. La tela bianca perfetta da consegnare a un nuovo compratore. Attualmente sono solo tre gli uomini dietro la scrivania: il neo ceo Lorenzo Vitali, il segretario generale Maurizio Lombardo e il traballante ds Florent Ghisolfi. Oltre alle figure ombra Juma Qaddourah e Priscilla Bortoloni.

(...) Ma torniamo a Roma, alle voci di cessione. Agli indizi.

Che portano in Arabia. È di luglio 2023 la prima offerta da circa 850 milioni di euro, rifiutata dai Friedkin. Che nel frattempo hanno intensificato le connessioni con il Golfo: lo sponsor Riyadh Season, sulla maglia nonostante la Capitale fosse in corsa proprio contro l’Arabia per Expo, e poi le operazioni di mercato con la lega saudita. Voci romane raccontano di un asse tra Riad e Roma, che potrebbe persino coinvolgere Giovanni Malagò. Fantascienza, ma non c’è dubbio che Malagò — cui il governo impedirà di restare per un altro mandato presidente Coni — il sogno di fare il presidente della Roma nella sua vita lo abbia avuto.

