Due numeri uno della velocità fianco a fianco all’autodromo di Monza. Marcell Jacobs e Lewis Hamilton si sono incontrati nel box della Mercedes in un fitto scambio di battute appena prima del Gran Premio di questo pomeriggio. Il sette volte campione del mondo di Formula 1 ha poi voluto posare con al collo una delle due (pesantissime) medaglie d’oro vinto dallo sprinter azzurro che viene dal Texas, istantanea prontamente postata su Instagram dal velocista azzurro.

Per quest’ultimo, il weekend da ospite del circus con le monoposto più veloci al mondo è un po’ come trovarsi nel Paese dei balocchi. «Quando ieri sono entrato a Monza è stato quasi più emozionante che entrare sulla pista di Tokyo - ha ammesso il campione olimpico dei 100 e della 4x100 in Giappone -. Essere qua è veramente un sogno, perché sentire questo rumore, che per me non è rumore, ma un qualcosa di magico. Ce l’ho nel sangue, perché tutta la famiglia per parte di mia mamma ha sempre avuto una grande passione per il mondo dei motori».

Ieri ha posato ai blocchi di partenza, davanti alla griglia delle monoposto pronte per la sprint qualifying vinta da Valtteri Bottas, che poi Jacobs ha avuto l’onore di premiare: «Ero molto più agitato della finale dei 100 metri perché avevo 40 secondi per fare tutto prima che partissero le auto. È stato emozionantissimo». Poco prima, aveva visitato il box Ferrari, scattando diverse foto con tutto lo staff insieme al compagno di staffetta Lorenzo Patta. C’è da scommettere che, dopo il giro di pista sul pullman scoperto con gli altri ori di Tokyo 2020, Jacobs arricchirà la collezione di foto ricordo con altri piloti.

