FUOCO E FIANDRE! - IL CENTROCAMPISTA BELGA KEVIN DE BRUYNE SBOTTA CONTRO IL GIORNALISTA TANCREDI PALMERI DOPO L'ELIMINAZIONE DEL BELGIO DA EURO2024 - L'INVIATO DI "SPORTITALIA" AVEVA FATTO UNA DOMANDA AL 31ENNE SULL'ENNESIMO FLOP DELLA "GENERAZIONE D'ORO" DEI "DIAVOLI ROSSI". IL CALCIATORE HA RISPOSTO STIZZITO E POI, MENTRE LASCIAVA LA CONFERENZA STAMPA, HA BORBOTTATO: "STUPIDO" - PALMERI LO PUNZECCHIA SUI SOCIAL: "IL SOLITO CALCIATORE CHE VUOLE SOLO SENTIRE QUANTO È BRAVO. UN BAMBINO VIZIATO" - VIDEO

Francia-Belgio ha certificato l'ennesima eliminazione dei Diavoli Rossi da una competizione internazionale: insomma, una questione "generazionale". Un tema che coinvolge anche Kevin De Bruyne che, a questo punto, potrebbe essere giunto alla fine del suo percorso in Nazionale. In zona mista, dopo la sfida contro la Francia, il centrocampista del Manchester City ha risposto in maniera stizzita al giornalista italiano Tancredi Palmeri.

LA DOMANDA DI TANCREDI PALMERI A DE BRUYNE

Ricostruiamo. La domanda di Tancredi Palmeri era volta a spingere De Bruyne a una riflessione "generazionale". "Kevin, ti fa male che la generazione d'oro non abbia raggiunto una finale ancora una volta?".

LA RISPOSTA DI DE BRUYNE A TANCREDI PALMERI

La risposta di De Bruyne è una frase che alza i toni e paragona il Belgio alle altre Nazionali. "Dici che la Francia, l'Inghilterra, la Spagna e la Germania non hanno una generazione d'oro?".

DE BRUYNE A TANCREDI PALMERI: "STUPIDO"

Andando via dalla postazione in zona mista, dopo Francia-Belgio, Kevin De Bruyne lontano dai microfoni ha dato dello "stupido" a Tancredi Palmeri, come documentato da altri cronisti presenti a Dusselforf.

