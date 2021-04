FUORI UN’ALTRA! PER ZANIOLO E' PRONTO IL TRONO DI "UOMINI E DONNE" ORA CHE SI E' LASCIATO PURE CON CHIARA NASTI - LA INFLUENCER ESCE DEFINITIVAMENTE ALLO SCOPERTO: "HO PROVATO A NASCONDERLO. ADESSO DEVO SALVAGUARDARE LA MIA PERSONA. LUI SI STA CONCENTRANDO SOLO SUL CALCIO, CHE È QUELLO CHE AMA DI PIÙ, QUINDI IO…” - DOPO LA ROTTURA CON LA FIDANZATA STORICA SARA, IL FLIRT CON MADALINA GHENEA...

Da www.corrieredellosport.it

chiara nasti niccolo zaniolo 1

Chiara Nasti esce alla scoperto e ammette ufficialmente di aver rotto con Nicolò Zaniolo. Solamente quattro giorni fa la influencer napoletana aveva smentito di essersi lasciata col talento della Roma: "La nostra relazione c'è ancora ma non voglio rendere pubblico tutto questo, almeno per il momento.

Lui si sta concentrando solo sul calcio, che è quello che ama di più, quindi io l'appoggio in tutte le sue scelte". La smentita era solamente di facciata, adesso invece sempre sui social la Nasti ha ufficializzato la rottura.

CHIARA NASTI ZANIOLO

"Ho provato a mascherare quanto più potevo per non alimentare gossip, ma mi trovo in una situazione in cui sono costretta a salvaguardare la mia persona e vi dico che non ho più alcun tipo di relazione. Vi prego quindi di non inoltrarmi cose compiute dall'altra persona perché proprio in questo momento non sta mancando di rispetto a nessuno". Chiara Nasti si è quindi sfogata sui social confermando la sua separazione da Zaniolo.

chiara nasti niccolo zaniolo 3 chiara nasti niccolo zaniolo 2 CHIARA NASTI ZANIOLO CHIARA NASTI ZANIOLO 2 CHIARA NASTI chiara nasti. CHIARA NASTI ZANIOLO CHIARA NASTI ZANIOLO 1 chiara nasti niccolo zaniolo chiara nasti 2 chiara nasti. chiara nasti 5 chiara nasti niccolo zaniolo