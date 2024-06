IL FUTURO È AZZURRO PER QUESTI GIOVANI? - I RISULTATI RECENTI DELLE NAZIONALI GIOVANILI (UNDER-17 E UNDER-19 CAMPIONI D'EUROPA, UNDER-20 FINALISTA MONDIALE) DIMOSTRANO CHE IN ITALIA IL TALENTO C'E' MA HA BISOGNO DI SPAZIO: PERCHE' LE SQUADRE DI SERIE A NON PUNTANO SUGLI "AZZURRINI"? - COME MAI LE NOSTRE SELEZIONI GIOVANILI VANNO COSÌ BENE E POI L'UNDER-21 NON VINCE DAL 2004? GRAVINA ELOGIA IL "MODELLO ITALIANO" MA QUALCOSA NON TORNA (CHIEDERE A SPALLETTI CHE CAMPIONI VERI NON NE HA...) - VIDEO

nazionale italiana under 17 euro 2024

"Dobbiamo credere nei nostri giovani, perché ce li abbiamo bravi e dobbiamo osare di più". Lo ha detto Massimiliano Favo, c.t. della nazionale italiana under-17, dopo la vittoria degli europei di categoria.

A dargli man forte ci si è messo il presidente della Figc, Gabriele Gravina: "Sento parlare spesso di modelli stranieri, ma dopo questo straordinario successo, l’argento al Mondiale Under 20 e il successo continentale dell’Under 19 dello scorso anno, il modello di riferimento in Europa è quello italiano!”.

nazionale italiana under 19 euro 2023

Dichiarazioni entusiaste che però non tengono conto di alcuni dettagli. Le selezioni giovanili italiane hanno da poco riscoperto talento e ottenuto risultati ma lo spazio concesso agli "azzurrini" dalle squadre di Serie A è ancora una nota dolente: i ragazzi non giocano. Non gli vengono concesse occasioni di dimostrare il loro valore.

gravina spalletti

I risultati delle nazionali giovanili nell'ultimo anno lasciava immaginare una resipiscenza delle società di calcio di A: forse non occorre ravanare i campionati stranieri per trovare buoni innesti per le squadre. Gli "under" italiani meriterebbero una chance, e invece vengono snobbati. Nella migliore delle ipotesi finiscono per scaldare la panchina, nella peggiore si perdono dopo prestiti tra serie minori e all'estero.

nazionale italiana under 20 ai mondiali 2023

In Europa i calciatori con delle doti vengono buttati nella mischia, anche se hanno meno di 18 anni. È successo anche in Italia, in passato. Lo dimostrano i casi illustri di Paolo Maldini, Francesco Totti, Gianluigi Buffon e Gigio Donnarumma.

Allora è legittimo chiedersi: perché, se i nostri giovani sono così bravi, Spalletti non ha convocato nessuna "promessa" per gli Europei? Non ci sono talenti all’altezza di una grande competizione?

nazionale italiana under 21 nel 2004

Dove vanno a finire tutti questi ragazzini di belle speranze, non appena diventano maggiorenni? Come mai, se le nostre selezioni giovanili vanno così bene fino agli under-20, la selezione under-21 non vince un trofeo dal 2004? Gravina, ma come funziona di preciso questo "modello italiano"? Urgono approfondimenti...

