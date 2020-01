IL FUTURO DI FLORENZI ALLA ROMA È DI NUOVO IN BILICO - IL RINVIO SBAGLIATO CHE HA AVVIATO IL GOL DI BELOTTI CONTRO IL TORINO POTREBBE RISCRIVERE IL SUO FUTURO: MA LUI VUOLE RESTARE FINO A GIUGNO - IL CASO SOCIAL DI IERI CON TOTTI, SDRAMMATIZZATO DAI DIRETTI INTERESSATI – IL GODIMENTO DI CAIRO: “GRANDE GIOIA AL PRIMO GOL DEL GALLO..L’ANNO È PARTITO CON IL PIEDE GIUSTO"

Sembra il gioco del Monopoli, in cui mettere il piede sulla casella sbagliata può costringerti a ricominciare da capo. Domenica Alessandro Florenzi ha calpestato la zolla sbagliata, svirgolando un rinvio che ha scoperchiato le nuove fragilità della Roma. Dal suo errore è partito il velocissimo 0-1 di Belotti, a recupero già scaduto. E questo rende l’idea della sfortuna di Florenzi, già provato dai continui assalti di Berenguer, Verdi e Ola Aina, e però poco lucido nella gestione dell’ultimo pallone del primo tempo.

Sarebbe bastato buttare il pallone in fallo laterale, attività assai sgradita all’allenatore, per andare all’intervallo sullo 0-0, con prospettive decisamente più comode per il resto della serata. Invece Florenzi, nell’ottica sempre propositiva che chiede Fonseca, ha commesso uno sbaglio che può avere conseguenze imprevedibili sulle prossime settimane.

Florenzi alla Roma, futuro di nuovo in bilico

La prima può essere la panchina contro la Juventus. Dopo essere stato preferito per tre partite consecutive a Spinazzola, Florenzi potrebbe essere escluso nella serata più importante proprio a beneficio dell’ex juventino, che ha una presenza fisica più adatta a contrastare Cristiano Ronaldo e il resto della compagnia di Sarri. Non sarebbe di per sé drammatico, nella logica del turnover che vale per tutte le grandi squadre, ma nel suo caso significherebbe avere quasi azzerato il credito recuperato a dicembre. Ecco perché si accennava al Monopoli.

Florenzi vuole restare alla Roma fino a giugno

Non per questo, dopo aver pensato per molte settimane all’addio, Florenzi chiederà di andare via. Salvo situazioni imprevedibili che si possono aprire da qui alla fine del mese, la sua idea è di restare alla Roma fino a giugno e di competere per un posto in squadra senza mancare di rispetto a nessuno. Se però, dopo i colloqui prenatalizi, dovesse capire da Fonseca che le sue possibilità di essere importante sono tornate quasi nulle, potrebbe scapparci qualche sorpresa. E ovviamente non c’entra niente il caso social di ieri con Totti, sdrammatizzato dai diretti interessati con due post intelligenti.

