GALLETTI ALLO SPIEDO! I MEDIA D'OLTRALPE FANNO A PEZZI LA NAZIONALE FRANCESE DOPO L'ELIMINAZIONE DA EURO2024 - "LE MONDE": "ANCORA UNA VOLTA VITTIMA DELLA SUA INEFFICIENZA E DELLA SUA DIPENDENZA DA KYLIAN MBAPPÉ" - "L'EQUIPE" TITOLA IN PRIMA PAGINA "SMASCHERATI" SOTTO UNA FOTO DI MBAPPÉ (CHE HA GIOCATO SENZA PROTEZIONE AL NASO) - "LE FIGARO" SI SCAGLIA CONTRO IL CAPITANO DELLA NAZIONALE E ANTOINE GRIEZMANN: "SPETTRALI", E CHIEDE A DESCHAMPS DI FARE UN PASSO INDIETRO…

prima pagina di l'equipe dopo spagna francia

(ANSA) - "Ancora una volta vittima della sua inefficienza e della sua dipendenza da Kylian Mbappé, la Francia ha perso in semifinale contro gli spagnoli nettamente superiori". Poche righe da LE MONDE bastano a sintetizzare come la stampa ha accolto l'eliminazione in semifinale dall'Europeo di calcio. "La Francia è stata inferiore alla Spagna individualmente, ma anche tatticamente - sintetizza L'EQUIPE, che titola in prima pagina 'Smascherati' sotto una foto di Mbappé che ha giocato senza protezione al naso - La mancanza di correttivi nella fase difensiva, le carenze offensive e la sua incapacità di pressare efficacemente non l' hanno aiutata...".

prima pagina di le parisien dopo spagna francia

Anche LIBERATION parla di "Francia che ha gettato la maschera", vittima di una "eliminazione logica, contro una squadra più forte, come aveva detto l'intero torneo". Di un "duro ritorno sulla terra" per Le Bleus parla LE PARISIEN, battuti "nonostante il vantaggio" da "un avversario troppo forte in attacco", mentre la Francia si è dimostrata "troppo debole in questo settore per sperare di fare meglio".

LE FIGARO non fa sconti alla prestazione di Mbappé e Antoine Griezmann, definiti "spettrali" e dà conto di un Didier Deschamps "infastidito da una domanda sul suo futuro". Dopo 12 anni alla guida della nazionale, il tecnico potrebbe essere vicino all'addio. "La responsabilità è mia" ha detto in conferenza stampa. Alla domanda sulle critiche rivolte allo stile di gioco poco spettacolare ed alla mancanza di efficacia offensiva, Deschamps ha risposto di "non aver mai negato" questa situazione, aggiungendo però che, secondo lui, la squadra "non era al 100% del suo potenziale".

prima pagina di le figaro dopo spagna francia kylian mbappe kylian mbappe spagna francia 8 spagna francia mbappe spagna francia meme le pen unfair play spagna francia lamine yamal spagna francia spagna francia 1 spagna francia 2 spagna francia 3 spagna francia 5 spagna francia 4 spagna francia 6 spagna francia 7 spagna francia 9