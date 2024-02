UN GALLETTO COCCODE' SOTTO LA MADONNINA - BENJAMIN PAVARD È IL NUOVO IDOLO DEI TIFOSI INTERISTI (E DEI DUOMO-SESSUALI): IL FRANCESE, ARRIVATO AD AGOSTO DAL BAYERN MONACO PER 30 MILIONI, HA FATTO SUBITO DIMENTICARE L'ADDIO DI SKRINIAR IN ESTATE - IN PASSATO IL 27ENNE E' STATO AL CENTRO DI DIVERSI GOSSIP: “FURBIZIO” CORONA DISSE CHE UN CALCIATORE DEL BAYERN ERA FIDANZATO CON UN AMICO DI CRISTINA BUCCINO. E DIVERSI SITI FECERO IL SUO NOME...

BENJAMIN PAVARD

Estratto dell'articolo di Salvatore Riggio per www.corriere.it

Durante i 90 minuti di Inter-Juve, e anche dopo la vittoria dei nerazzurri nel match scudetto, sui social i tifosi si sono virtualmente inchinati a Benjamin Pavard, 27 anni, già una quindicina di trofei nel curriculum, compresi un Mondiale e una Champions. Il francese, schierato braccetto di difesa, secondo molti è stato il migliore in campo, anche più di Calhanoglu e Mkhitaryan.

BENJAMIN PAVARD

Ha annullato Yildiz, era ovunque, dalla sua tentata semirovesciata è nato l’autogol decisivo di Gatti. Insomma, sarà costato pure 30 milioni (acquisto più oneroso della sessione estiva di mercato), ma non c’è un tifoso a cui quei soldi siano mai sembrati troppi: «È stato bellissimo festeggiare con loro, qui l’atmsofera è fantastica e io sto bene a Milano», le parole nel post gara da parte di Benjamin, sempre più idolo del popolo nerazzurro.

[…] OSSESSIONE INTER, COSÌ È ARRIVATO DAL BAYERN

BENJAMIN PAVARD

Benjamin Pavard è così tanto amato anche perché ha voluto a tutti i costi l’Inter. L’ufficialità arriva solo il 30 agosto, quando alla fine del mercato mancano poche ore. Questo perché la trattativa è stata dura, tirata, con contatti continui tra Inter e Bayern Monaco. La richiesta dei bavaresi è di 35 milioni, l’offerta finale dei nerazzurri di 30 più bonus. Ma soprattutto i tedeschi prendono tempo perché, prima di salutare il giocatore, vogliono prenderne il degno erede. Ma in entrata, da quelle parti, non si muove niente. Alla fine il club cede alle pressioni del francese, desideroso di arrivare a Milano, tanto da dire di no a un’offerta decisamente più ricca da parte del Manchester United.

BENJAMIN PAVARD

[…] LA DEPRESSIONE

Nel 2022 a L’Équipe Pavard ha rivelato di aver sofferto di depressione: «La mia testa non era a posto: all’inizio ti dici che non è nulla, che passerà, ma quando vedi che continua e che vai ad allenarti senza il sorriso, dici che devi reagire», disse riferendosi al periodo successivo allo scoppio del Covid. «Come tutti sono umano e anche se ho una casa meravigliosa, ho bisogno di contatto umano. Mi svegliavo e non avevo fame: provavo a prendermi cura di me stesso. Non mi piace la parola, ma si trattava di depressione». […]

