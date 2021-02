26 feb 2021 19:37

GALLIANI POSITIVO AL CORONAVIRUS - L'AMMINISTRATORE DELEGATO DEL MONZA È IN QUARANTENA A CASA - NON È LA PRIMA VOLTA CHE IL CLUB BRIANZOLO SI TROVA COSTRETTO A FARE I CONTI CON IL COVID. LO SCORSO 14 OTTOBRE VENNE INFATTI RINVIATA LA SFIDA CONTRO IL VICENZA, VALIDA PER LA TERZA GIORNATA DI CAMPIONATO, A CAUSA DI SETTE GIOCATORI POSITIVI. A INIZIO SETTEMBRE ANCHE SILVIO BERLUSCONI, NUMERO UNO DEL CLUB, AFFRONTÒ UNA LUNGA DEGENZA A CAUSA DEL VIRUS…