GAME, SET, CASH - I SAUDITI, GRAZIE AI LORO SOLDI, IMPONGONO AL TENNIS MONDIALE IL "SIX KINGS SLAM": UN TORNEO INUTILE PER LA CLASSIFICA ATP E PER IL GIA' AFFOLLATISSIMO CALENDARIO TENNISTICO - GODONO SOLO GLI ATLETI: A OGNI GIOCATORE, PER LA SOLA PARTECIPAZIONE, ANDRÀ UN MILIONE E MEZZO DI EURO MENTRE IL VINCITORE SE NE PORTERÀ A CASA 6 - QUALCHE SETTIMANA FA ALCARAZ SI ERA LAMENTATO: "SI GIOCA TROPPO". SINNER AVEVA RISPOSTO: "POSSIAMO SCEGLIERE QUALI TORNEI GIOCARE E QUALI NO". ENTRAMBI NON HANNO RESISTITO AL RICHIAMO DEI PETROLDOLLARI…

Estratto dell'articolo di Mattia Chiusano per “la Repubblica”

[…] La terra rossa ha avuto i suoi due mesi di fuoco che hanno preceduto come sempre l’erba non solo britannica, ma poi è tornata in auge per le Olimpiadi di Parigi. Il rovente cemento americano ha chiuso l’estate prima del tour orientale (Sinner ancora pigliatutto), e in questa che è più di una maratona ci si prepara al gran finale delle Atp Finals e della Davis. Ci si potrebbe riposare, dedicarsi a blande sessioni di recupero muscolare e psicofisico.

Invece no: si vola in Arabia. Perché si sta per consumare il più ricco torneo di tennis che la storia ricordi. […] Investendo il massimo, richiedendo il meglio. E il torneo Six Kings Slam l’ha avuto: oltre a Sinner, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Holger Rune e Rafa Nadal. Tutti, tranne Rafa, reduci dalla tournée cinese appena conclusa con la presa del potere di Jannik nei confronti di Djokovic. […]

Gettone di presenza da 1,5 milioni di dollari, 4,5 milioni al vincitore. Totale 6 milioni per chi la spunta in finale, il doppio di Wimbledon, più di quello che Sinner ha guadagnato per i titoli all’Australian Open e allo Us Open messi insieme.

Era veramente difficile dire di no: […] È molto più di un’esibizione, quella in programma dal 16 al 19 ottobre. Si comincerà domani alle 18,30 con un classico di questa stagione: Medvedev-Sinner. […] (in semifinale tra l’altro c’è Djokovic). Pure Nadal (opposto al vincitore di Rune-Alcaraz) ha fissato il suo addio in una suggestiva fase finale di Coppa Davis, ma prima ha ceduto al richiamo saudita.

Lanciato dal brand Riad Season che ha organizzato, tra l’altro, il mondiale Ibf in cui Joshua è stato battuto da Dubois a Wembley, e il prossimo mondiale Wbc, Wba e Wbo tra Usyk e Fury il 21 dicembre proprio a Riad. L’ingresso nel mondo del tennis è stato abbinato a uno sfarzoso spot, un po’ tech un po’ barocco, che ha fatto piombare i “6 Re” in un’atmosfera da videogame: Sinner è diventato elegante cavaliere rinascimentale, Rune si è trasformato in capitano di una nave vichinga, Djokovic è diventato capobranco di lupi.

Tutto bello, tutto inquietante, per i ritmi che questa nuova realtà imporrà a campioni già abbastanza spremuti. È freschissimo il botta e risposta su questo tema tra Sinner e Alcaraz, con lo spagnolo pronto ad azzardare “in qualche modo ci uccideranno”, e l’italiano a ribattere “possiamo scegliere quali tornei giocare e quali no”. In questo caso, entrambi hanno detto sì. […]

