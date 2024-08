GAME, SET... SCAZZO! - IL TENNISTA STEFANOS TSITSIPAS HA LICENZIATO IL PAPÀ, APOSTOLOS, DAL RUOLO DI SUO ALLENATORE - IL GRECO HA PERSO CONTRO IL GIAPPONESE KEI NISHIKORI AL TORNEO "MASTERS" DI MONTREAL E, DOPO LA BATOSTA, HA SCAZZATO CON IL PAPA' DAVANTI ALLA FOLLA - IL TWEET DI SCUSE: "PREFERISCO MANTENERE MIO PADRE NEL SUO RUOLO DI PADRE, NON SO CHI LO SOSTITUIRÀ. MI SONO RESO CONTO CHE AVEVO TORTO A PARLARGLI IN QUEL MODO..." - VIDEO

stefanos tsitsipas con il papa apostolos 3

(ANSA) - Stefanos Tsitsipas ha annunciato con un lunghissimo post su X che suo padre Apostolos Tsitsipas non sarà più il suo allenatore. Il tennista greco si è anche scusato per aver insultato il padre pubblicamente dopo la sua ultima sconfitta per 6-4, 6-4 con il giapponese Kei Nishikori al torneo Masters di Montreal.

"È con il cuore pesante che vi comunico che è giunta al termine la mia collaborazione con mio padre come allenatore. Preferisco mantenere mio padre nel suo ruolo di padre, e solo come padre. La filosofia ci insegna che la saggezza arriva attraverso la comprensione dei nostri limiti e il riconoscimento dei nostri errori. Nel mio caso, mi sono reso conto che avevo torto a parlare a mio padre in quel modo - ha scritto - Mio padre ha cercato negli ultimi anni di allenarmi, crescermi nel modo giusto e fornirmi conoscenza e saggezza, sia dentro che fuori dal campo. Lo ringrazio per questo.

stefanos tsitsipas con il papa apostolos 2

Lo ringrazio per i sacrifici, il dolore e la sofferenza che ha sopportato per rendere questa impresa un successo. D'ora in poi il suo ruolo rimarrà entro i confini del ruolo paterno, e solo quello. Non so chi prenderà il suo posto e non sono ancora in grado di decidere".

