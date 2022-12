18 dic 2022 14:10

GARETH SOUTHGATE È STATO CONFERMATO COME ALLENATORE DELL'INGHILTERRA, IN VISTA DELLA QUALIFICAZIONE A EURO 2024. LO HA RESO NOTO LA FEDERCALCIO INGLESE, UNA SETTIMANA DOPO L'ELIMINAZIONE DELLA NAZIONALE NEI QUARTI DEL MONDIALE DI CALCIO, CONTRO LA FRANCIA (2-1) - L'INGHILTERRA INIZIERÀ LE QUALIFICAZIONE PER EURO-2024 IL 23 MARZO 2023 A NAPOLI CONTRO L'ITALIA, E AFFRONTERÀ NEL GIRONE ANCHE UCRAINA, MACEDONIA DEL NORD E MALTA NEL GRUPPO C…