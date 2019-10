23 ott 2019 07:24

GASP, CHE BATOSTA - L’ATALANTA SI ILLUDE POI IL CITY LA ASFALTA CON IL KUN AGUERO E STERLING SCATENATI – GASPERINI: “DOVEVAMO FARE MEGLIO SUBITO DOPO IL VANTAGGIO... NOI NON GIOCHIAMO MAI PER LIMITARE I DANNI, MI PORTO VIA BUONE SENSAZIONI...”. MA LA QUALIFICAZIONE E’ QUASI COMPROMESSA - GUARDIOLA ESTASIATO DALLA "DEA": “L’ATALANTA GIOCA UN GRANDE CALCIO E TI PORTA SEMPRE AL LIMITE...” – VIDEO